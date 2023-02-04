Глава Минфина США Йеллен подписала распоряжение о ценовом лимите на нефтепродукты из РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение об установлении потолка цен на российские нефтепродукты с 00:01 5 февраля по времени Восточного побережья США (07:01 мск). Документ опубликован на сайте американского Минфина.
Таким образом, Вашингтон вводит два отдельных лимита в зависимости от их категории — 100 долларов за баррель нефтепродуктов, торгующихся с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин), и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут).
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов продолжает действовать независимо от действия политики ограничения цен.
Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней. Также 5 февраля на территории Евросоюза вступает в силу запрет на закупки нефтепродуктов из РФ, который не распространяется на Венгрию. Таким образом, ЕС введёт в действие в полном объёме нефтяное эмбарго, согласованное в июне 2022 года.
Twitter / Treasury Department