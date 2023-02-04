Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 02:34

Глава Минфина США Йеллен подписала распоряжение о ценовом лимите на нефтепродукты из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение об установлении потолка цен на российские нефтепродукты с 00:01 5 февраля по времени Восточного побережья США (07:01 мск). Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Таким образом, Вашингтон вводит два отдельных лимита в зависимости от их категории — 100 долларов за баррель нефтепродуктов, торгующихся с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин), и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут).

США вывели из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в несколько стран Евросоюза

США вывели из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в несколько стран Евросоюза

При этом американское эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов продолжает действовать независимо от действия политики ограничения цен.

Ранее аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты согласовали страны Евросоюза. Переходный период в применении потолка цен составит 55 дней. Также 5 февраля на территории Евросоюза вступает в силу запрет на закупки нефтепродуктов из РФ, который не распространяется на Венгрию. Таким образом, ЕС введёт в действие в полном объёме нефтяное эмбарго, согласованное в июне 2022 года.

Обложка ©

Twitter / Treasury Department

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров