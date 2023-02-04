Глава Минфина США Йеллен подписала распоряжение о ценовом лимите на нефтепродукты из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение об установлении потолка цен на российские нефтепродукты с 00:01 5 февраля по времени Восточного побережья США (07:01 мск). Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Таким образом, Вашингтон вводит два отдельных лимита в зависимости от их категории — 100 долларов за баррель нефтепродуктов, торгующихся с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин), и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут).

При этом американское эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов продолжает действовать независимо от действия политики ограничения цен.