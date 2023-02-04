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4 февраля, 04:29

ВМС Бразилии затопили в Атлантике единственный списанный авианосец "Сан-Паулу"

<p>Авианосец "Сан-Паулу". Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sao_Paulo_carrier.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Авианосец "Сан-Паулу". Обложка © Wikipedia

ВМС Бразилии затопили в Атлантическом океане бывший авианосец "Сан-Паулу" после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны в связи с риском сесть на мель. Об этом говорится в заявлении на сайте Морских сил.

"Относительно корпуса бывшего авианосца "Сан-Паулу"... сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом", — сказано в записи.

Всё произошло в 350 километрах от берега на глубине около пяти тысяч метров. Район был выбран с учётом безопасности для судоходства и окружающей среды, рыболовства и экосистем. Однако экологи подвергли сомнению безопасность из-за большого количества загрязняющих веществ в конструкции авианосца, в том числе асбеста, хлорфторуглеродов, частиц микропластика и тяжёлых металлов.

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Авианосец был выведен из эксплуатации в 2018 году, а в 2021-м корабль продали турецкой компании Sök почти за два миллиона долларов. Летом прошлого года новый собственник отбуксировал его в Турцию, где его должны были разобрать, но по прибытии в Средиземное море местные власти отозвали разрешение на стоянку. Судно доставили обратно, но в Бразилии также отказались принять его, ссылаясь на риски для окружающей среды и безопасности порта: в корпусе уже было несколько отверстий, оно набирало воду и был риск неконтролируемого затопления.

Ранее Лайф писал, что в районе японской префектуры Эхимэ произошло столкновение двух сухогрузов, в результате один из них затонул. Суда "Сэйрю" и "Коэй-мару" столкнулись у побережья города Имабари, два человека пропали без вести.

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Иван Косицын
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