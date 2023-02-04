ВМС Бразилии затопили в Атлантике единственный списанный авианосец "Сан-Паулу"

ВМС Бразилии затопили в Атлантическом океане бывший авианосец "Сан-Паулу" после того, как ему запретили заходить во внутренние воды страны в связи с риском сесть на мель. Об этом говорится в заявлении на сайте Морских сил.

"Относительно корпуса бывшего авианосца "Сан-Паулу"... сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована сегодня, 3 февраля, строго в соответствии с планом", — сказано в записи.

Всё произошло в 350 километрах от берега на глубине около пяти тысяч метров. Район был выбран с учётом безопасности для судоходства и окружающей среды, рыболовства и экосистем. Однако экологи подвергли сомнению безопасность из-за большого количества загрязняющих веществ в конструкции авианосца, в том числе асбеста, хлорфторуглеродов, частиц микропластика и тяжёлых металлов.

Авианосец был выведен из эксплуатации в 2018 году, а в 2021-м корабль продали турецкой компании Sök почти за два миллиона долларов. Летом прошлого года новый собственник отбуксировал его в Турцию, где его должны были разобрать, но по прибытии в Средиземное море местные власти отозвали разрешение на стоянку. Судно доставили обратно, но в Бразилии также отказались принять его, ссылаясь на риски для окружающей среды и безопасности порта: в корпусе уже было несколько отверстий, оно набирало воду и был риск неконтролируемого затопления.