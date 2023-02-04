9 скрытых преимуществ жизни без отношений, о которых мало кто задумывается

В обществе давно идёт навязывание шаблона, что одинокие люди несчастны. Кого из знакомых, состоящих в паре, ни спроси, все с ужасом вспоминают время до встречи с любимым Васей или ненаглядной Вероникой. Но на самом деле современный мир давно создал все условия, чтобы человек чувствовал себя счастливо и без пары. Если раньше в одиночку было не выжить, сегодня наличие второй половинки уже считается приятным бонусом. Какие есть скрытые преимущества жизни для себя, о которых вы, возможно, совсем позабыли или и вовсе не задумывались?

1. Быть свободным от обязательств

В любых отношениях перед вторым партнёром есть определённые обязательства. У кого-то это приходить домой в одно и то же время, отчитываться каждые несколько часов, сидя с друзьями в баре, или выкидывать мусор по вечерам. Пока вы живёте в одиночестве — своим временем распоряжаетесь сами, как и решаете, что вообще делать (или не делать). Никто не вправе ограничивать вашу волю, если захотели задержаться на работе или после клуба остаться на ночёвку у подруги. И голова не болит о том, что от резкого изменения ваших планов кто-то может начать волноваться.

2. Деньги только в вашем распоряжении

Никому не надо что-то доказывать и объяснять, почему на косметику или аксессуары для автомобиля вы потратили 15 тысяч рублей зараз. Да потому что просто настроение такое. Как может быть неприятно оказаться полностью ответственным за свои деньги? Копить, тратить и планировать бюджет только на себя любимого — это ли не плюс?

3. Познание своих потребностей

Наедине с собой можно узнать о себе много нового. В том числе и о собственных потребностях. Фото © Shutterstock

Нередко в отношениях бывает и такое: два любящих друг друга человека пытаются в первую очередь удовлетворить потребности второй половинки, не обращая внимания на себя. Не всегда это плохо, но центр внимания в данном случае смещается на кого-то ещё. А вот живя в одиночестве, вы всё лучше осознаёте, что важно и нужно конкретно вам, какие качества хочется развить, от каких черт избавиться, какие потребности существуют и как правильно их закрывать.

4. Сексуальная свобода

Будучи без пары, вы свободны выбирать сами, как справляться с сексуальным возбуждением. Например, можно без стыда купить все те игрушки для взрослых, на которые давно смотрели в интернет-магазине, и устроить вечер экспериментов. Это тоже относится к познанию себя, кстати. Или, наоборот, списаться на сайте знакомств с симпатичным человеком и пойти на свидание, иметь ни к чему не обязывающий секс. В целом флиртовать со всеми, с кем хочется, без страха, что это выльется в измену с вашей стороны.

5. Дома можно вести себя так, как хочется

Никто не будет журить вас за ходьбу голышом по квартире или не вымытую посуду на кухне, хотя споласкивать тарелки и чашки сразу после еды — достаточно полезная привычка. Можно приглашать друзей в гости когда и на сколько захотите; наслаждаться музыкой через колонку, а не наушники; подолгу разговаривать вслух по телефону и не собирать за это замечания и упрёки.

6. Выбор условий для жизни

Преимущество быть одному — и в праве выбора условий для жизни. Фото © Shutterstock

Если у вас нет человека, от которого зависите, то и нет ограничений в принципе. Хотите жить в спартанских условиях в лесу? Пожалуйста. Неожиданно и на пару месяцев сорваться с друзьями или коллегами в другой город? Без проблем! Никто не будет жаловаться, как не нравится ему или ей питаться только одной солёной рыбой или спать на полу в фургоне. Главное, что вам в кайф!

7. Развитие любви к себе

Пока не заняты построением любовных отношений, всё своё время и внимание можно уделить одному человеку — себе. Нет никаких преград, чтобы отказываться радовать себя и угождать желаниям, следовать интересам. Любовь к себе очень важна, потому воспользуйтесь возможностью создать для вас самих самые комфортные условия жизни, какие только сможете.

8. Возможность проводить время с теми, с кем хочется

Будь то родственники, друзья и подруги или даже любовники — у вас нет никаких причин отказывать себе в удовольствии провести время с другими людьми. Да ещё и столько, сколько захочется: можно остаться на ночёвку или переехать к кому-то пожить на неделю. Всё только так, как посчитаете нужным вы. Потому что вернуться назад к себе в квартиру тоже можно в любой момент, без нужды подстраиваться под других.

9. Принятие себя

Будучи без отношений, вы поймёте и примете настоящего себя — это огромный плюс одиночества. Фото © Shutterstock