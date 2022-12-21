12 лайфхаков, как каждому знаку зодиака стать по-настоящему счастливым

На вопрос "Что такое счастье?" каждый ответит по-своему. Но всё-таки носители одних и тех же знаков зодиака дадут примерно похожие ответы. Для кого-то благо — иметь любимого человека рядом, для другого в первую очередь важна финансовая стабильность или возможность реализовать потенциал. Гороскоп подскажет, как каждому знаку зодиака стать по-настоящему счастливым.

Знак зодиака Овен

Представители стихии Огня — Лев, Стрелец и Овен. Фото © Freepik

Дорогие Овны, запомните, что никто не идеален, даже вы. Избавьтесь от внутреннего давления, которое заставляет стремиться быть лучшим во всём 24/7. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете принять себя и выдохнуть с облегчением. Жизнь — это не гонка, поменьше тратьте времени на изучение собственных недостатков.

Знак зодиака Телец

Чтобы избавиться от несчастий, рождённым под знаком зодиака Телец пора принять простую истину — не в отношениях смысл бытия. Вы прекрасно можете радоваться жизни и в одиночестве или же компании друзей. Попробуйте побыть немного более эгоистичными, чтобы потакать своим желаниям, полюбите и начните уважать себя. Тогда и не придётся тратить время на мучения в не устраивающих вас отношениях.

Знак зодиака Близнецы

Если носители знака зодиака Близнецы хотят перестать страдать от сомнений и бояться быть брошенными каждый раз, этим воздушным людям нужно научиться строить более глубокие связи с окружающими. Не воспринимать всех лишь как знакомых, а попытаться именно открыться и довериться. Для начала пусть даже одному человеку. Когда Близнецы прекратят играть в Незнайку, заметят разницу и поймут, как им комфортно рядом с кем-то.

Знак зодиака Рак

Скорпион, Рыбы и Рак — знаки зодиака стихии Воды. Фото © Freepik

Что для счастья необходимо людям, кто по знаку зодиака Рак? Окружить себя оптимистично настроенными товарищами, которые поддержат их мечты. Эти друзья, знакомые или партнёры по отношениям будут рядом при любом творческом порыве представителя водной стихии или вытрут слёзы, когда грустно. В тот момент, когда Рак почувствует поддержку, сможет запросто покорить этот мир и добиться любой мечты.

Знак зодиака Лев

Уважаемые Львы, чтобы по-настоящему обрести счастье и гармонию внутри, вам стоит направить энергию и время на что-то ещё, кроме своей прекрасной персоны. Любите же, когда вам поют хвалебные оды? А почему бы не заняться благотворительностью или просто кому-то помочь из друзей и близких? Так вы выставите напоказ своё самое большое достояние — сердце, а ещё сможете гордиться щедростью и благородством.

Знак зодиака Дева

Как рождённым под знаком зодиака Дева добиться радости? Гороскоп советует перестать пытаться понравиться всем людям вокруг и сосредоточиться на себе. В тот момент, когда представители стихии Земля отпустят необходимость делать других счастливыми и установят некоторые границы, почувствуют, что окружающие, наконец, уважают их. Умение говорить "нет" и свободно выражать своё мнение повысит уверенность Дев в себе, а не сделает злодейками в чьих-то глазах.

Знак зодиака Весы

Знаки зодиака стихии Воздуха: Близнецы, Весы и Водолей. Фото © Freepik

Найти баланс в повседневности — вот что необходимо для счастья людям, кто по знаку зодиака Весы. Не посвящать себя одной конкретной задаче, а переключаться и постоянно пробовать новое. Но не забывать, что вся жизнь не состоит из одной только работы. Носителям знака зодиака Весы обязательно нужно планировать время, чтобы и в одиночестве расслабиться, и с друзьями пообщаться.

Знак зодиака Скорпион

Что мешает быть счастливыми на полную обладателям знака зодиака Скорпион? Одна особенная черта характера, которая отравляет жизнь. Люди стихии Воды склонны затаивать обиды, порой даже не замечают этого за собой. Но именно таскание негативного груза и создаёт проблемы в личных отношениях. Скорпионы, научитесь прощать и забывать. Как только вы отпустите всю злобу, сможете наслаждаться лучшей жизнью в настоящем, а не переноситься в воспоминаниях в прошлое.

Знак зодиака Стрелец

Большинство проблем люди знака зодиака Стрелец создают себе сами. Потому что, посмотрим правде в лицо, они те ещё любители поспорить. Но, прежде чем начинать конфронтацию, нужно попробовать спокойно поговорить с собеседником, не пытаясь переубедить или навязать свою правоту. Стрельцы рискуют обнаружить удивительное: отсутствие излишнего драматизма в жизни позволяет накопить энергию и ощутить свободу духа. Избавьтесь от ненужных ссор — только тогда сможете жить полной жизнью.

Знак зодиака Козерог

Знаки зодиака земной стихии: Козерог, Телец и Дева. Фото © Freepik

Трудолюбивым Козерогам астрологи настоятельно рекомендуют отвлечься от работы и желания заработать все деньги мира. В одиночестве не найти счастья, нужен надёжный партнёр рядом. А для этого придётся пересилить себя и выключать телефон во время свиданий и даже завязать с привычкой листать электронную почту на выходных. Козероги, сосредоточьтесь на важных вещах и оставьте все рабочие дела в офисе.

Знак зодиака Водолей

Чтобы быть счастливыми, носителям знака зодиака Водолей пора бы уже перестать позволять кому-то заставлять их чувствовать себя недостойными. Отличаясь от большинства, вы не становитесь хуже, поймите. Когда этот представитель воздушной стихии примет свои причуды и продемонстрирует их как достоинства, станет увереннее в себе. Водолеи, цените свою изюминку — и тогда будете счастливы.

Знак зодиака Рыбы