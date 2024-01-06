6 женских имён, носительницы которых в год Дракона 2024 найдут свою любовь

Наше имя несёт определённый заряд энергии и соотносится с планетами Солнечной системы. Проверьте, входите ли вы в список тех, у кого повышенная вибрация связана с любовной кармой в 2024 году.

1. Женское имя Екатерина

6 женских имён, у носительниц которых в 2024 году состоится встреча с любовью всей жизни. Фото © Freepik / drobotdean

Для женщины с именем Екатерина 2024 год окажется временем любви, которая затмит своей силой даже чувство голода. Зима — самое подходящее время, чтобы признаться в своей страсти. В год Дракона у Кати наконец-то появится ощущение уверенности в своём выборе партнёра. Год принесёт прекрасные встречи и незабываемые свидания в жизнь Екатерины.

2. Мария

Само по себе имя означает "возлюбленная", и именно таким образом Мария будет чувствовать себя в новом 2024 году. Она встретит человека, который сделает её самой счастливой. Новый роман Маши окажется полным нежности и уважения, и она почувствует, что действительно обрела ту самую, свою "святую" любовь.

3. Имя Александра

Только женщины с этими именами будут купаться в ярких романтических отношениях весь год. Фото © Freepik / prostooleh

За удачу Александры отвечает союз Солнца и Юпитера. Для девушек с этим именем максимально счастливым в 2024-м будет время с конца лета и до конца осени — именно тогда Саша влюбится окончательно и бесповоротно. Отношения начнут быстро развиваться, так что предложение руки и сердца не заставит себя долго ждать.

4. Елизавета

Решительная и целеустремлённая Елизавета со стороны кажется той, кто вовсе не нуждается в паре. Она не только коня на скаку остановит и в горящую избу войдёт, но ещё и своими руками построит новый дом. На самом деле хоть Лиза и ведёт себя по-мужски, но это только в отсутствие рядом достойного спутника жизни. Год Дракона подарит носительнице имени Елизавета настоящее женское счастье. Вселенная спешит свести Лизу с "тем самым", который станет для неё надёжной опорой. Не упустите свою судьбу ранней весной, погрязнув в работе!

5. Женское имя Галина

У женщин с этими именами в год Дракона произойдёт резкое изменение в личной жизни — они влюбятся до фейерверков в сердце. Фото © Freepik

В 2023 году женщины с именем Галина могли ощущать, что все их последние поклонники были "не те". Не спешите расстраиваться и постарайтесь отныне быть открытыми к новому. Весь 2024 год ваши отношения будут находиться под пристальным вниманием Вселенной — Марс до конца года принесёт в жизнь Галины много интересных мужчин, из которых женщина точно сможет выбрать "того самого"! Но самое яркое романтическое событие ждите к середине осени.

6. Имя Светлана