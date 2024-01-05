Не повезёт ни в чём: 4 знака зодиака, которым в январе 2024 года лучше не выходить из комнаты

Иногда жизнь плавно меняется, и мы даже не замечаем, как с белой полосы вдруг переходим на чёрную. Бывает, что какие-то периоды сильно затягиваются. Увы, зачастую мы зависаем именно в негативном состоянии, когда даже не верится, что в прошлом были хотя бы пара беспроблемных недель подряд. В 2024-м на смену Кролику, который оказался неожиданно агрессивным, придёт Дракон. Его принято изображать огнедышащим и, кажется, для некоторых представителей зодиакального круга репутация сказочного чудовища основана не на пустом месте!

Знак зодиака Телец

Для каких знаков зодиака январь 2024 года окажется тяжёлым и несчастливым: Телец. Фото © Freepik

Люди, которые по гороскопу Тельцы, если вы мечтали немного расслабиться и сбавить обороты, то январь 2024 года для этого совершенно не подходит. Этот зимний месяц подготовил для вас немало трудностей, так что готовьтесь меняться не только внешне, но и внутренне. Не исключена и борьба за социальную справедливость. А на досуге ожидаются серьёзные и не всегда приятные разговоры с друзьями. Что, в свою очередь, заставит пересмотреть отношение и к давним хобби, увлечениям, пристрастиям, и к некоторым приятелям.

Знак зодиака Весы

Представителям знака зодиака Весы в первый месяц 2024 года придётся очень непросто. Фото © Freepik

В январе 2024 года родившихся под знаком зодиака Весы ждут проблемы и несчастья практически на каждом шагу. Так, на профессиональном поприще высока вероятность конфликтов с коллегами и начальством. В первом месяце года Дракона представителям знака зодиака Весы категорически запрещается заниматься развитием собственного бизнеса, а иначе всё прогорит. Проблемы гороскоп предсказывает и в личной жизни. Любимый человек окажется не тем, за кого себя выдаёт, а отношения с родственниками испортятся из-за вашей принципиальности.

Знак зодиака Скорпион

Тельцам, Весам, Скорпионам и Рыбам январь 2024 года принесёт одни несчастья. Фото © Freepik

В январе 2024 года рождённым под знаком зодиака Скорпион важно научиться финансовой независимости. Оцените, действительно ли вам так необходимы новые кредиты, займы и куча зимних вещей по скидкам? Возможно, нужно пересмотреть план своих доходов и расходов. Кажется, пора умерить свой дух транжиры и взяться за ум, иначе вы рискуете остаться у разбитого корыта. К концу января у вас уже должен быть составлен новый план бюджета. Обратите внимание также на близкие отношения — может получиться, что вы и там слишком разбрасываетесь энергией, чувствами и отдаёте больше, чем получаете.

Знак зодиака Рыбы

Знаку зодиака Рыбы не повезёт ни в чём в начале года Дракона 2024. Фото © Freepik