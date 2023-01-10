10 историй о наших мужьях, узнав которые, берёт гордость

"Любим с мужем путешествовать на машине. Стабильно четыре раза в году отдаём детей бабушкам и сваливаем. Как-то раз я ехала в ночи за рулём, муж спал. Остановилась на заправке протереть фары. Мою фары, слышу фразу: "Девушка, я очень возбудился от ваших действий". Только я было открыла рот, как дверь машины открылась, высунулся мой муж и спросил у мужика, не бессмертный ли тот. Мужик быстро сел и уехал. А я стояла в шоке, так как дома я бужу его минимум час. Села в машину, а он спит. Он даже не вспомнил, что сказал мужику", — oseledich.

"Отметили с девчонками корпоратив… Наутро умираю с похмелья… Муж дал таблетку от головы, сгонял в магазин за пивом, сварганил суп и ни упрёка не вымолвил. Когда я ближе к вечеру оклемалась, сел рядышком и спокойно сказал: — Вот примерно так себя ведут, когда у близкого человека похмелье, а не талдычат весь день: "Алкашня, нажрался, вот и страдай теперь…", — KostaGrass.

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"Знакомые собрались за вторым ребёнком, рассказали, как поехали в роддом в первый раз. Живут самостоятельно, молодые влюблённые. Заботливый муж очень тщательно собирал жену в больничку. Предусмотрено всё — и тёплые вещи, и гигиеничка, и про запас что-то положил, и покушать — вещей получилось много. Начались схватки, приехала скорая, муж всё самостоятельно тащит в машину, сумки, пакеты, нагруженный под завязку. Стоящий около машины врач внимательно смотрит на это и говорит: "А вы её обратно забирать-то будете?" — PivBear.

"Муж не работал с конца апреля. Сначала метался, как тигр в клетке, без работы, без привычного режима, без других людей. Потом немного расслабился. Пили вино, пересмотрели все сериалы. Решили сделать ремонт на кухне. Сделали. Наносим последние штрихи. Немного начали переживать, что кончаются деньги. Решили, что до июня хватит. Вчера он как-то погрустнел после прочтения сообщения в "Вайбере". Я подумала, что как минимум уволили человека. Уже представила, как на завтрак, обед и ужин варю детям картошку без соли, и тут он говорит: "С завтрашнего дня я выхожу на работу. Насовсем", — malinka.kalinka.

"Родные рукожопы⁠⁠. Купили новую квартиру. Строительная отделка. Ремонт делаем, ну, пытаемся... Вызвали бригаду, чтобы сделали ванную комнату под ключ. Муж старается выходные брать за счёт отпуска, сам проводку в комнатах с братом монтирует. После работы привезла им покушать. У нас там дурдом полный, проходной двор какой-то. Двери устанавливают, ламинат, на лоджии кто-то сверлит. Мои на кухне с розетками возятся, двое (наёмных) в ванной: "Вот, хозяйка, смотрите, сегодня закончим!" Выхожу из квартиры, на площадке догоняет один, который ванную делает: "Девушка, вы меня извините, но я скажу. Вот ребята, которые двери устанавливают, молодцы! Штукатурку ... руки золотые! Которые ламинат — тоже хорошо работают. НО эти ЭЛЕКТРИКИ... гоните их ко всем чертям! Они вообще рукожопые!" — PivBear.

"Ночью проснулась от того, что муж мацал меня в районе шеи. — Ты чего? — поинтересовалась спросонья. — Лежишь на спине тихо, дыхания не слышно, и холодная вся. Это он пульс пытался найти. Переживал", — Selunna.

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"Вот не знаю, у кого как, но я в своём муже уверена на все 100%!

И дело не в безмерной взаимной любви, уважении и ещё чего-то там. Просто мой муж (не знаю, как правильно это выразить) практичен, прагматичен, "немного" ленив и самое главное — он экономный.

И если представить, что для измен нужно куда-то двигаться из дома, заморачиваться с конспирацией, а ещё при этом и инвестировать во что-то малоокупаемое или совсем уж в убыток, вероятность измены стремительно приближается к нулю", — MalinovaYagoda.

"Обедаем. Муж: "Дорогая, а у тебя пролезет рука в банку, достать мне вот этот помидорчик?" Достаю без проблем и спрашиваю: "А у тебя разве не пролезает?" Отвечает: "Пролезает, конечно, просто так у меня рука запачкается", — novayajjjizn.

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"Приготовила два паштета. Муж попробовал и вынес вердикт: "Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус". Странная курица была говяжьей печенью, а очень вкусная курица была копчёной рыбой", — Annapavlova123.