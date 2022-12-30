5 имён мужчин, для кого январь 2023-го обернётся настоящим кошмаром

У одних новый год начнётся сладко да гладко, но повезло не всем. Обладателям следующих имён может показаться, что Водяной Кролик нарочно подстроил всё так, чтобы проблемы и трудности накрыли их с головой. Мстит ли символ 2023-го мужчинам за какие-то невыполненные в 2022-м обещания, пока неясно. Но у определённых представителей сильной половины человечества точно не получится беззаботно насладиться первым месяцем наступающего года.

Мужчина по имени Максим

Для мужчины по имени Максим январь 2023-го станет одним из самых сложных периодов в жизни. Фото © shutterstock

Максим в самом начале 2023-го поймёт весь смысл поговорки "Новый год — новый я". Магическим образом для носителя этого имени обстоятельства сложатся так, что придётся менять привычный уклад жизни практически полностью. И это значит, что Макса в январе поджидают большие перемены. Воля и целеустремлённость мужчины не позволят паниковать настолько сильно, что будут упущены несколько перспективных возможностей. Но нервы будут истрёпаны достаточно. Хорошо, если рядом с кавалером будет дама сердца. Тогда кошмар начала нового 2023 года пережить будет гораздо легче.

Глеб

Из-за сложного характера носитель имени Глеб в начале 2023-го может потерять любимого человека. Фото © shutterstock

Нелёгкая судьба ждёт носителя имени Глеб в первый месяц нового 2023-го. Так как Кролик отвечает за семейное счастье, постарается вывести мужчину на чистую воду, если тот любит ходить налево. Символ года решит открыть супруге или возлюбленной Глеба глаза, сняв с них розовые очки. Первое время разрешить конфликт ещё будет можно мирным путём. Но из-за достаточно сложного характера Глеб рискует слишком сильно рассориться со второй половинкой. Настолько, что пара, если жената, может даже подать на развод.

Мужское имя Климентий

Климентию в январе 2023-го придётся взять волю в кулак и достойно пройти все испытания судьбы. Фото © shutterstock

Мужчина с редким и красивым именем Климентий тоже оказался в списке бедолаг, кому Кролик будет строить козни. Упрямый характер парня не позволит во время безобидного спора оставить собеседника в покое, что и приведёт к печальным последствиям. Есть большая вероятность, что Клим рассорится практически со всеми друзьями и знакомыми, накосячит на работе и даже умудрится попасть в руки стражей порядка. Первый месяц 2023 года станет для носителя этого имени испытанием на прочность. Но сможет ли Климентий пройти его с достоинством?

Макар

Из-за спонтанности и неумения вовремя останавливаться Макару в январе 2023-го будет очень тяжело. Фото © shutterstock

"Как Новый год встретишь, так его и проведёшь" — эта фраза отлично описывает ситуацию, в которой окажется обладатель имени Макар. Мужчина настолько хорошо оторвался на новогоднем корпоративе, что "веселье" в его жизни продолжится и в первый месяц наступающего 2023-го. Из-за спонтанности и неумения вовремя останавливаться Макару придётся нести ответственность за сделанное и сказанное. Возможно, не стоило так налегать на алкоголь.

Мужчина по имени Алексей

В 2023-м у Алексея не получится оправдать себя за прошлогодние ошибки — придётся брать ответственность. Фото © shutterstock