Четыре мужских имени, обладателей которых фортуна занесёт в чёрный список в 2023-м

Кому-то 2023 год Водяного Кролика принесёт радость и счастье, а кому-то — только страдания и бесконечные проблемы. Так бывает, если оказаться у фортуны в чёрном списке. Возможно, в текущем году носители этих мужских имён не были благодарны судьбе или вели себя слишком безрассудно. Вот и придётся бедолагам расплачиваться за грехи в новом году.

Илья

Начало 2023 года не принесёт Илье чего-то доброго, только гору неприятностей. Фото © Freepik

У Ильи сложится ощущение, что сразу после боя курантов проблемы стали липнуть к нему на каждом шагу. И обладатель этого имени окажется прав. К сожалению, начало 2023 года принесёт мужчине мало чего приятного, а вот неприятностей насыплет с горкой. Вообще, весь предстоящий год у Ильи будет трудным. Но, если не пасть духом, можно сравнить себя с Гераклом, который совершает подвиги. Их как раз было 12, как и месяцев в году. Зато если Илья достойно выдержит все испытания, 2024 год для него сложится прекрасно. Вот и стимул не опускать руки.

Никита

В 2023 году все выгодные предложения достанутся другим, но не мужчине по имени Никита. Фото © Freepik

Как только новогодние праздники закончатся, обладателя имени Никита накроет с головой работа. Пожалуй, это и будет первой местью отвернувшейся фортуны. Ведь трудиться придётся ещё больше, чем сейчас, но выгоды от этого никакой не будет. Скорее, мужчина будет расплачиваться за халатность коллег. Да и с собственной ответственностью у Никиты в 2023 году будут ой какие проблемы. Носителю имени даже покажется, что только он единственный что-то пытается сделать на благо, а окружающие лишь веселятся и наслаждаются жизнью. Возможно, так оно и есть. Поэтому заранее надо быть готовым к тому, что все выгодные предложения достанутся другим. Однако психовать и менять сферу деятельности тоже не стоит: звёзды не дадут найти ничего подходящего.

Игнат

Главной головной болью Игната станут бесконечные проблемы со второй половинкой. Фото © Freepik

Главной головной болью Игната в 2023 году окажутся бесконечные проблемы со второй половинкой. Избранница постоянно будет находить причины для ссор, словно испытывая его терпение. Но даже если мужчина сможет договориться с любимой женщиной, испытания на этом не закончатся. Во второй половине года Игнат вполне может потерять много денег. Покупки окажутся неудачными, а рисковые идеи в бизнесе — провальными. Не стоит и пытаться "отбить" потери с помощью азартных игр. Даже если у носителя имени раньше всё получалось, напоминаем, в 2023 году удача не на стороне Игната, так что не следует приумножать проблемы.

Павел

Павлу в 2023 году про беззаботные деньки можно забыть. Фото © Freepik