Судьба, суженый, богатство: Как правильно гадать на Рождество и Святки, чтобы получить ответ свыше

Самым подходящим временем для гадания считаются Рождество, Святки и Крещение, так как в эти праздники энергетические и информационные потоки самые активные. Об этом рассказала эзотерик Марианна Абравитова.

По её словам, в подготовке к гаданиям очень важно поверить в то, что они "действительно являются мистическими и помогают заглянуть в будущее". Необходимо относиться к обрядам серьёзно, только в этом случае можно получить правдивую информацию.

"Если ты через "хи-хи" к этому подходишь, то никакой информации не получишь. Если даже и получишь, то мутную, непонятную и с тобой серьёзно никто разговаривать сверху не будет. Поэтому самая главная подготовка — это серьёзный настрой", — заявила эзотерик телеканалу "360".

Эксперт отметила, что не стоит спрашивать у духов просто о будущем. Следует "ставить конкретные вопросы и спрашивать только о том, на что хочется услышать ответ". Кроме того, важно заранее подготовить необходимые для гадания предметы: свечи, зеркало, иглу, кольцо или гребень. Такие вещи содержат магическую силу.

Обряд пройдёт успешно, если совершать его в одиночку, считает эзотерик. В групповых обрядах загаданное сбывается хуже. Во время гадания нужно быть спокойным и сосредоточенным, думать о результате и не отвлекаться на посторонние факторы.

"Мы должны с вами понимать, что на самом деле никакие не святые нам её (информацию. — прим. Лайф) направляют в этот портал, а есть реальный информационный канал <…> в котором заложена вся информация обо всём. Это тот же самый интернет. Только более мощный, глубокий и масштабный", — отметила Абравитова.

Эксперт добавила, что запретных тем для гадания нет. Каждый участник обряда может задавать любые вопросы, не ограничиваясь темами о богатстве и суженых.