Астрологи назвали и составили рейтинг из пяти самых завистливых знаков зодиака

В астрологии существует утверждение, что некоторые представители зодиакального круга чаще оказываются более склонными к зависти, чем другие. Это сложное чувство может проявляться по-разному у людей, нередко появляясь в моменты эмоциональности. Поводы самые разные: чужое семейное положение, финансовое состояние, успех на работе или в бизнесе и многое другое. Сегодня расскажем вам про пять самых завистливых знаков зодиака.

1. Знак зодиака Скорпион

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Зависть у людей, рождённых под знаком зодиака Скорпион, возникает из-за их собственных проблем. Стремление этих личностей быть идеальными в важных для себя сферах жизни недостижимо. А если у кого-то в окружении вдруг получится выглядеть идеалом со стороны лучше, Скорпионы начинают завидовать. Представители этого знака зодиака нередко считают, что все идут по головам и достигают высот из-за угодничества.

2. Знак зодиака Козерог

Любители быть в центре внимания, то есть те, кто по гороскопу Козерог, обычно не понимают, что завидуют кому-то. Они ощущают это чувство как раздражение и желание навредить определённому человеку. В частности, лишить его статуса, известности и успеха. Ведь это именно то, чему обычно и завидуют носители знака зодиака Козерог.

3. Знак зодиака Рак

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Носители знака зодиака Рак очень эмоциональны и чувствительны. Из-за этого у них нередко возникают трудности в личной жизни. Отсюда и появляется зависть к тем, у кого в семье или с партнёром всё хорошо. Можно сказать, что представители знака зодиака Рак начинают испытывать зависть исходя из личных трудностей. То есть не пытаясь их решать, а оправдываясь, что другим просто в чём-то больше повезло.

4. Знак зодиака Телец

Тельцы — главные зодиакальные ценители комфорта и материального благополучия. Представители этого знака зодиака часто неосознанно сравнивают себя с другими. И всегда считают чужой доход и достаток. Соответственно, всем, у кого престижнее работа и больше зарплата, носители знака зодиака Телец начинают завидовать. И нередко это чувство портит отношения с окружающими, кто хоть немного может превосходить их.

5. Знак зодиака Овен

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