Китайский гороскоп 2025: Каким животным год Змеи принесёт долгожданное счастье

Восточный гороскоп наделяет вас определённым животным-покровителем в зависимости от года рождения. Всего существует дюжина таких зверей, и зодиакальный круг обновляется каждые 12 лет. Например, родившиеся в 2000-м и 2012 году попадают под власть Дракона, в 2002-м и 2014-м — под покровительство Лошади и так далее. В 2025-м наступил год Зелёной Деревянной Змеи. Рассказываем, каким знакам китайского гороскопа стоит ожидать от судьбы только хорошего в этот год.

Дракон по китайскому гороскопу: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012

Люди, рождённые в год Дракона, обнаружат, что год Змеи принесёт им много приятных вещей. Фото © Freepik

Год Дракона достаточно хорошо сочетается с годом Змеи. Для людей, родившихся в даты покровительства этой величественной огнедышащей рептилии, 2025 год пройдёт достаточно легко. Драконам по гороскопу стоит ожидать множества приятных возможностей карьерного, финансового и духовного роста. Вдумчивая натура Дракона позволит ему войти в синхронизацию с энергией Змеи и принимать в 2025 году самые ответственные и взвешенные решения. Змея не любит спешки ни в деловых, ни в любовных аспектах. Стоит всего лишь избегать импульсивных решений — и счастье сразу переступит порог вашего дома. В любовных делах тоже ждите особенной глубины и удовлетворённости: занятые Драконы почувствуют действительно крепкую эмоциональную связь с партнёром.

Змея по китайскому гороскопу: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Для людей, рождённых в год Змеи, 2025 год будет особенно радостным и счастливым. Фото © Freepik

Год Зелёной Змеи подарит счастье и покой: недаром вам покровительствует главное животное года. Успехи в карьере, творчестве и личной жизни начнут сыпаться на вас уже с новогодних каникул. В любовной сфере ожидают новые приятные эмоции и всплеск чувственности, если вы уже долго в отношениях. Если же одиноки, готовьтесь к тому, что скоро холостяцкая жизнь закончится. Деревянная Змея — наиболее мягкая из Змей, она способствует проявлениям нежности и заботы, которые вы будете получать с лихвой от своей второй половинки. Взаимопонимание и уважение воцарятся и в ваших дружеских контактах, равно как и в деловых. Стабильный финансовый рост и стремительное продвижение по карьерной лестнице — тоже спутники 2025 года для тех, кто родился в год Змеи.

Собака по китайскому гороскопу: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Люди, рождённые в год Собаки, могут ожидать от года Змеи вознаграждения за свои труды. Фото © Freepik

Людям, родившимся в год Собаки, пришлось многое пережить за кармический 2024 год. Вы очень усердно поработали над решением своих проблем и улучшением своего социального и материального положения. Для вас год Зелёной Змеи — время, в которое эти труды наконец будут вознаграждены. Вы хороший друг, преданный партнёр и ответственный работник: в год Змеи окружающие наконец это оценят. Динамичная натура людей, рождённых в год Собаки, отлично подготовит их к насыщенному переменами 2025 году. Вашу надёжность Змея оценит по достоинству: этот знак любит людей, которые подставляют крепкое дружеское плечо. Ожидайте гармонию в любви: ваш партнёр в этот год будет обращать особенно пристальное внимание на то, сколько всего вы для него сделали, и щедро отблагодарит вас за это. Если вы одиноки, то Змея предложит вам множество новых знакомств, одно из которых может стать вашей судьбой. Главное — не торопиться, потенциал и характер отношений будет раскрываться постепенно, так как Змея — достаточно медлительное существо.

Свинья по китайскому гороскопу: 1923, 1935, 1947,1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Если вы родились в год Свиньи, от нового, 2025 года ожидайте радостных событий в карьерной и любовной сферах. Фото © Freepik

Для рождённых в год Свиньи 2025-й готовит полосу удачи. Внутренняя сила и доверчивость Свиньи по гороскопу хорошо сочетаются с мудростью и стратегическим мышлением Змеи: рептилия будет вас всячески поддерживать и подарит вам на период 2025 года обострённую интуицию. Она убережёт вас от обманов, неудач и прочих передряг. В карьерной сфере в год Змеи можете ожидать головокружительных успехов — это отразится также и на финансах. В любви вы в очередной раз поймёте, что встретили того самого человека, если вы уже в отношениях. Вторая половинка будет надёжной поддержкой весь 2025 год. А если вы одиноки, то как раз Деревянная Змея сведёт с кем-то, кто сможет стать вашей любовью на всю жизнь. В многолетний брак год Змеи внесёт новые эмоции, они будут бушевать с такой силой, с какой бушевали, когда вы только встретились. Приятные сюрпризы принесёт и сфера здоровья: в 2025-м вы сможете либо наконец разобраться со старыми проблемами, либо в очередной раз получить идеальные результаты анализов во время диспансеризации.

Бык по китайскому гороскопу: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Те, кто родился в год Быка, в год Змеи получат множество возможностей для роста. Фото © Freepik

Люди, родившиеся в год Быка, ценят спокойствие, стабильность и планомерное развитие. Эти качества Змея очень ценит: поэтому предложит Быкам по восточному гороскопу множество возможностей. Правда, эти возможности часто будут скрыты, поэтому вам придётся проявить смекалку. В сфере финансов вам стоит ожидать максимальной стабильности, а в карьере — столкнётесь с небывалыми возможностями для роста. Самое главное: нужно будет научиться адаптироваться к новым условиям. В любви 2025 год станет временем самоанализа и переосмысления своих отношений. Возможно, будет шанс направить их в более серьёзную сторону — например, сделать предложение руки и сердца.