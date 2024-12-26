Спорт, вино и фотосессия: Как по гороскопу каждому знаку зодиака провести новогодние праздники

Новогодние праздники — то, к чему начинаешь готовиться как минимум за месяц. Это время гармонии и восстановления энергии, когда важно отложить повседневные дела и провести как можно больше времени с родными и близкими. Но каждый человек индивидуален, и для представителей разных знаков зодиака идеальный Новый год будет совершенно разным. Узнайте, как вам лучше отметить новогодние каникулы – 2025.

Знак зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Знак зодиака Овен. На Новый год предпочтёт активный отдых: спорт, лыжи, поход в лес. Фото © Life.ru

Для Овнов по гороскопу отлично подойдёт спортивный Новый год, так как представители этого знака ценят активность. Можете отправиться в путешествие: съездить за город или сходить в лесной поход. Занятия спортом на свежем воздухе или катание на лыжах — тоже хороший выбор.

Знак зодиака Телец (21 апреля – 20 мая)

Знак зодиака Телец. Ему нравится встречать праздники в комфорте. Фото © Life.ru

Тем, кто родился под знаком зодиака Телец, необходимо позаботиться о своём комфорте и уютно отметить праздники дома. Роскошный вечер с бутылочкой вина и сырной тарелкой — вот что понравится Тельцам, по мнению астролога Дмитрия Харона. Но можно устроить и вечер горячего шоколада наедине с любимым фильмом. Идеально будет, если получится расслабиться в тёплой ванне или заняться украшением дома.

Телец — знак, который ценит уют и комфорт. Посвятите время гастрономическим удовольствиям: приготовьте что-то новое и изысканное. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Близнецы (21 мая – 21 июня)

Знак зодиака Близнецы. Не могут жить без общения и вечеринок с друзьями. Фото © Life.ru

Близнецы по гороскопу жить не могут без общения, и мы это прекрасно понимаем. Лучший Новый год для представителей этого воздушного знака зодиака — вечеринка, где можно вдоволь плясать с друзьями и родными. Дружеские посиделки или семейные вечера — новогодние каникулы для вас пройдут в разъездах и общении. Можно даже устроить тематическую вечеринку с музыкой, танцами и играми.

Если хочется чего-то нового, попробуйте изучить необычное хобби или посетите интерактивные мастер-классы. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Рак (22 июня – 22 июля)

Знак зодиака Рак. Идеальный Новый год для него — в кругу семьи. Фото © Life.ru

Люди, рождённые под знаком зодиака Рак, обычно очень тёплые и домашние. Им важно находиться в кругу семьи. На Новый год – 2025 можно подготовить блюдо, которое объединит всех домочадцев за одним столом. При этом готовить его тоже нужно в семейном кругу: вы наверняка скучаете по родным, когда долго их не видите. «Если чувствуете усталость, займитесь уходом за собой: медитацией, чтением книги или просмотром фильмов», — советует эксперт.

Знак зодиака Лев (23 июля – 23 августа)

Знак зодиака Лев. Он обожает яркость и внимание. Фото © Life.ru

Для рождённых под знаком зодиака Лев в Новый год очень важна возможность блистать и привлекать к себе внимание. Они с радостью присоединятся к чужой праздничной вечеринке, посетят в лучшем наряде общегородские гулянья. С таким же энтузиазмом Львы по гороскопу будут организовывать свою собственную вечеринку.

Создайте праздник сами! Устройте небольшую вечеринку или фотосессию с друзьями. Также можно заняться творческим проектом: нарисовать что-то, снять короткое видео или создать оригинальный декор. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Дева (23 августа – 22 сентября)

Знак зодиака Дева. Ценит порядок и системность: в Новый год займётся составлением планов. Фото © Life.ru

Дева — очень рациональный и структурный знак зодиака, его представители ценят в жизни порядок и системность. Из-за этого им бывает трудно расслабиться. Однако новогодние каникулы станут идеальным временем для выстраивания планов на наступивший год.

Составьте список целей, продумайте, как будете развиваться. Если захочется переключиться, займитесь уборкой или наведением порядка в документах и вещах. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Весы (23 сентября – 22 октября)

Знак зодиака Весы. Предпочтут провести праздники в эстетичной атмосфере. Фото © Life.ru

Идеальный Новый год для Весов по гороскопу должен пройти в атмосфере спокойствия и эстетики. Для новогодних киновечеров подойдут старые фильмы, также не упускайте из виду выставки в музеях и спектакли в театрах. Можно и самим заняться творчеством.

Знак зодиака Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Знак зодиака Скорпион. Использует новогодние каникулы для погружения в себя. Фото © Life.ru

Скорпион — достаточно интроспективный знак зодиака. Для его представителей важна рефлексия по поводу собственных чувств и желаний. Идеальный Новый год для них связан с погружением в себя, но в то же время можно обратить внимание на свои отношения: например, провести праздники с членами семьи или партнёром.

Попробуйте медитацию, психологические практики или чтение книг, которые затрагивают глубокие темы. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Знак зодиака Стрелец. Живёт ради постоянного движения и новых впечатлений. Фото © Life.ru

Рождённые под знаком зодиака Стрелец живут ради постоянного движения и смены впечатлений. Идеальные новогодние каникулы для них, как правило, проходят в путешествии, даже если оно будет очень коротким. Развлечь себя, впрочем, можно и дома. «Если остаётесь дома, найдите новый курс или лекцию, которые помогут расширить кругозор», — рассказывает Life.ru астролог Дмитрий Харон.

Знак зодиака Козерог (23 декабря – 20 января)

Знак зодиака Козерог. Проведёт праздники в кругу семьи. Фото © Life.ru

Те, чья дата рождения выпала на знак зодиака Козерог, как правило, не расстаются с рабочими задачами даже в праздники. Лучше всего для них на эти праздники будет остаться с семьёй и провести вместе с родными как можно больше времени.

Займитесь созданием семейных традиций, например, приготовлением общего блюда или семейной прогулкой. Если это сложно, попробуйте заняться чем-то практичным: рукоделием, ремонтом или улучшением дома. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Водолей (21 января – 19 февраля)

Знак зодиака Водолей. Предпочтёт устроить на праздники необычную вечеринку. Фото © Life.ru

Ещё один знак зодиака, для которого наличие новых впечатлений на Новый год просто обязательно, — это Водолей. Можно устроить необычную праздничную вечеринку для семьи и друзей: вечер фантазий, квест, совместный поход в боулинг, волонтёрский выезд в приют для собак… Включайте фантазию, она у вас безграничная!

Посвятите время изучению новых технологий или социальных проектов. Ещё один вариант — помощь тем, кто в ней нуждается, например участие в благотворительности. Дмитрий Харон Астролог

Знак зодиака Рыбы (20 февраля – 20 марта )

Знак зодиака Рыбы. Для них Новый год станет временем, когда можно расслабиться и помечтать. Фото © Life.ru

Эти праздники для рождённых под знаком Рыбы будут временем, когда наконец-то можно расслабиться и помечтать. А также посвятить каникулы заботе о себе: устроить вечер с любимой музыкой, заварить чай, зажечь ароматические свечи… Посвятите это время собственному духовному развитию.

Можете начать вести дневник, где будете записывать свои мечты и планы. Творческие занятия — отличный способ восстановить энергию. Дмитрий Харон Астролог