Траты россиян на астрологов и гадалок в 2024 году догнали траты на еду

В России колдовство переживает бурный расцвет, став, по некоторым оценкам, экономическим феноменом, сопоставимым с расходами на питание. Статистика неумолима: рынок оккультных услуг достиг баснословных 2,4 триллиона рублей, превзойдя даже стремительно растущий рынок психологических услуг в двадцать раз. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Этот феноменальный рост подтверждается как финансовыми отчётами, так и данными ВЦИОМ: до 60% россиян обращались за эзотерической помощью.

Стремительный рост трафика на эзотерических сайтах — на 38% за 2024 год — лишь подтверждает, что нумерологические прогнозы и онлайн-гадания стали важной составляющей жизни россиян. Глобальный подъём веры в сверхъестественное подчёркивает приток магов и гадалок из-за рубежа. Виртуальные и реальные гастролёры ринулись в Россию, чтобы сорвать куш.

В числе лидеров по востребованности оказались сибирские шаманы. Они честным трудом завоевали себе репутацию, так как не терпят онлайн-обслуживания и требуют исключительно личного присутствия клиента. Также их услуги в топе по стоимости, ведь мало того что необходимо заплатить за услугу, так ещё и потратиться на проезд до места обитания родового шамана.

Цены не страшат тех, кто искренне верит в оккультизм и сверхъестественное, что доказал обряд «тайлаган». Традиционно его проводят шаманы в самую длинную ночь с 21 на 22 декабря. В Кемеровской области в этом году обряд стал полуофициальным мероприятием, организованным в местном музее-заповеднике при поддержке властей. Билеты на коллективное шаманское действо с участием кудесников из Кузбасса, Красноярского края и Хакасии быстро разошлись. Ценник варьировался от 4 до 15 тысяч рублей.

Цена вопроса, впрочем, не смущает клиентов, готовых инвестировать значительные суммы в собственную удачу. Спектр услуг впечатляет: от «чистки чакр» (15 000 руб.) и «снятия негатива» (25 000 руб.) до сопровождения сделок с недвижимостью и консультаций по кредитам (процент от суммы займа). Шаманы предлагают обереги от несчастных случаев, «экстрасенсорные карты» для поиска пропавших людей и талисманы для привлечения денег. Единственное исключение — услуги по устройству личной жизни, спрос на которые, по словам практикующих шаманов, снизился, что, возможно, отражает общую атмосферу неопределённости. И хотя представители Госдумы пытаются законодательно ограничить рекламу эзотерических услуг, «рынок чудес» быстро адаптируется и остаётся в выигрышном положении.