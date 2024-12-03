Опрос показал, как россияне относятся к гаданиям и идее запрета тарологов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) недавно провёл опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к картам Таро и инициативе запрета на услуги тарологов. Выяснилось, что интерес к Таро в последние годы возрос — особенно среди молодёжи, которая стремится найти ответы на жизненные вопросы в условиях кризисов и неопределённости. Несмотря на популярность Таро, россияне в большинстве своём остаются скептиками.

Согласно опросу ВЦИОМ, 83% россиян считают, что карты Таро не могут помочь в решении жизненных вопросов. Лишь 7% верят в их силу — в основном те, кто имел личный опыт взаимодействия с картами. Интересно, что женщины чаще мужчин обращаются к услугам тарологов и верят в их способности.

На фоне этого в Госдуме прозвучала инициатива о запрете платных услуг тарологов, включая полное прекращение рекламы таких предложений. Опрос показал, что 62% россиян поддерживают эту инициативу. Примечательно, что среди тех, кто сам гадал на Таро, поддержка запрета ниже — 54%.

Научных доказательств эффективности предсказаний на картах Таро нет. Скептики отмечают, что результаты гаданий зачастую обусловлены эффектом Барнума, когда расплывчатые и общие формулировки воспринимаются как точные и личные. Это подтверждают эксперименты, которые показывают, что люди склонны находить соответствия в предсказаниях, даже если они максимально размытые и абстрактные.

Популярность Таро объясняется не только верой в их мистические свойства, но и желанием обрести контроль и стабильность в жизни — особенно в сложные времена. Эксперты отмечают, что следует относиться к Таро как к развлечению, чем как к инструменту для решения серьёзных жизненных проблем.