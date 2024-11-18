Стас Барецкий «‎линчевал» колдуна и потребовал засадить ведущих «Битвы экстрасенсов»

Общество зачастую с опаской относится к разного рода колдунам, чернокнижникам и прочим представителям жанра. Один из таких объявился на рынке в Санкт-Петербурге, однако на страже этого города всегда находится шоумен Стас Барецкий, моментально прогнавший шарлатана прочь.

Стас Барецкий выгоняет колдуна. Видео © Life.ru

«Прогнал сегодня с рынка на удельной в Питере «колдуна-ведуна-шамана-шарлатана», который раскладывал таро и обманывал людей! Пришлось применить силу! Я считаю, что давно пора убрать с отечественного ТВ эту дурацкую передачу «Битва экстрасенсов», а ведущих её — посадить, чтоб не повадно было, и чтобы не пудрили мозги людям», — сказал Стас Барецкий в беседе с Life.ru.

Завершил изгнание колдуна Барецкий традиционным «ритуалом очищения», в ходе которого он зубами прогрызает пивную банку. Капли пенного напитка исцеляющим дождём пролились на чернокнижника, поэтому колдовские чары, скорее всего, навсегда покинули его теперь уже бренное тело.