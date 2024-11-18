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18 ноября, 12:53

Стас Барецкий «‎линчевал» колдуна и потребовал засадить ведущих «Битвы экстрасенсов»

Стас Барецкий выгнал «‎колдуна» с картами таро с рынка в Петербурге

Общество зачастую с опаской относится к разного рода колдунам, чернокнижникам и прочим представителям жанра. Один из таких объявился на рынке в Санкт-Петербурге, однако на страже этого города всегда находится шоумен Стас Барецкий, моментально прогнавший шарлатана прочь.

Стас Барецкий выгоняет колдуна. Видео © Life.ru

«Прогнал сегодня с рынка на удельной в Питере «колдуна-ведуна-шамана-шарлатана», который раскладывал таро и обманывал людей! Пришлось применить силу! Я считаю, что давно пора убрать с отечественного ТВ эту дурацкую передачу «Битва экстрасенсов», а ведущих её — посадить, чтоб не повадно было, и чтобы не пудрили мозги людям», — сказал Стас Барецкий в беседе с Life.ru.

Завершил изгнание колдуна Барецкий традиционным «ритуалом очищения», в ходе которого он зубами прогрызает пивную банку. Капли пенного напитка исцеляющим дождём пролились на чернокнижника, поэтому колдовские чары, скорее всего, навсегда покинули его теперь уже бренное тело.

В России хотят запретить раскладывать Таро за деньги
В России хотят запретить раскладывать Таро за деньги

У Стаса Барецкого ещё полно работы по очищению мира, оболочки которого прямо сейчас насквозь пропитываются тёмной магией, ведь ранее Life.ru рассказывал, что россияне начали гораздо более активно скупать магические товары и изучать колдовские практики.

Обложка ©

Life.ru

Ольга Годуненко
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