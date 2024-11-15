Россияне бросились искать в интернете репетиторов по таро и преподавателей колдовства

Россияне активно изучают колдовство и магические практики. На крупных образовательных платформах наблюдается настоящий бум: интенсивы, практикумы и руководства по магии становятся все более популярными, передаёт SHOT Проверка. Цены на такие курсы варьируются от 5 до 50 тысяч рублей, и особенно востребованы темы, связанные с демонологией, отливками воском, чёрной магией, сглазами и порчами.

Когнитивно-поведенческий терапевт и психолог Богдан Ромашкин в интервью SHOT Проверке отметил, что «магия дает ощущение контроля над неизвестным», что является одной из основных причин обращения людей к этой теме, даже в эпоху технологий и рационального мышления.

Интерес к магическим практикам — это не новое явление. Обычно он возникает в условиях быстро меняющихся обстоятельств и социальных потрясений. По мнению Ромашкина, люди обращаются к магии, чтобы «справиться с тревогой и чувством неопределенности», а также «символически взять ситуацию под контроль». Он считает, что магические практики предлагают упрощенные и быстрые ответы на сложные вопросы.

Психолог также предсказывает, что интерес к магии будет только расти. Он подчеркивает, что даже такой интерес отражает основные человеческие потребности в безопасности, стабильности, идентичности и духовности.