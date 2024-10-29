Офисные войны: как понять, что коллеги нападают на вас с помощью тёмного колдовства

Как показали недавние исследования, треть россиян сталкивается с конфликтами на работе несколько раз в месяц. При этом 80% таких стычек находится на среднем или высоком уровне эскалации, когда разрешить противоречия самостоятельно и мирно уже не получается. Так и зарождаются офисные войны, не предполагающие физического насилия. В них заклятые коллеги действуют иными способами.

Изобретательные коллеги могут посыпать машину сотрудника крупой, чтобы заручиться поддержкой «пернатой авиации», использовать «химическое оружие» в виде слабительного, чтобы сорвать шефу совещание, и даже прибегнуть к магии. Случайно ли за последний год «порча на понос» стала мемом? Как рассказывает Александр Гулый, руководитель клуба Таро, эксперт в области деловой эзотерики, в этот месяц более 13 000 человек, если верить данным сервиса «Яндекс. Вордстат», выяснили, как сделать такое «грязное дело» эффективно, чтобы наверняка.

Как понять, что коллеги начали магически на вас нападать

Что такое офисные войны и при чём тут магия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kiefer Photography

Как Life.ru рассказал эксперт, магическое нападение переживается так же, как и нервные, физические расстройства. Несложно себя накрутить, особенно если действительно чувствуешь себя неважно, если работаешь в стрессе, на износ. Растения, животные, дети чувствуют магическую атаку и того, кто стал её жертвой.

Если вдруг завяло растение, за которым ухаживает менеджер в офисе, его откровенно сторонится зашедший на работу сын коллеги, начали лаять или бросаться на менеджера собаки на корпоративной стоянке — всё это заслуживающие внимания знаки. В отличие от отношения сослуживцев, шефа, которые могут быть превратно поняты. Александр Гулый Руководитель клуба Таро, эксперт в области деловой эзотерики

Эзотерик заявляет, что многим странностям во внешнем мире можно найти объяснение. Однако, когда творится откровенная чертовщина, её стоит взять на карандаш. «В офисе висит запах серы, который никто другой не ощущает? Нажал кнопку — микроволновка сгорела, а потом и принтер, компьютер? Особое внимание — негативным событиям, которые повторяются без видимых причин», — перечисляет таролог.

Как определить магическое влияние в офисе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Если странности во внешнем мире совпадают со странностями на уровне психического, физического состояния, то эксперт советует устроить обыск.

Остаёмся в офисе допоздна и осматриваем своё рабочее место: поверхность под столом, под стулом, ящики стола на предмет «подклада», предмета, «заряженного на негатив», который может выглядеть как клубок ниток, волос, мешочек с иголками, как любой странный предмет, явно «другого хозяина». Александр Гулый Руководитель клуба Таро, эксперт в области деловой эзотерики

Если нашли что-то странное, как говорит таролог, стоит аккуратно взять его тряпкой, а не голой рукой. А потом завернуть в бумагу и сжечь. «Полезно провести влажную уборку рабочего места, используя вместо чистящего средства соляной раствор или настой полыни», — подсказывает эксперт.

Магическая битва: как понять, что в офисе на вас колдуют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Branislav Nenin

Говорят, что в любви и на войне все средства хороши. Но, возможно, кратчайшей победой в офисной войне, по мнению эксперта в области деловой эзотерики, станет не вовлечение в неё, а сохранение стратегических целей и экономия ресурсов.

«По статистике, менеджеры среднего звена на конфликты между собой тратят до 40% рабочего времени. Укрепить свои позиции поможет связь с высшими силами, молитва и оберег в виде красной нити, на которой делается семь узелков и которую повязывают на запястье левой руки», — подытоживает Александр Гулый.