СВО, выборы в США и конфликт на Ближнем Востоке: геополитический астропрогноз на ноябрь

Что ожидает нас в ноябре? Астролог Александр Зараев, эксперт, давно зарекомендовавший себя в области прогноза политических и общественных событий, поделился с Life.ru своими мыслями о том, каким будет этот месяц. И прогноз впечатляющий: нас ждёт динамичный период, полный неожиданных поворотов. Но каких именно? Сейчас всё расскажем!

Что звёзды готовят для ноября 2024 года

Астрологический прогноз на ноябрь: политика и конфликты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Ноябрь, со слов эксперта, обещает быть не просто динамичным временем, а «подвешенным на канате». Начнётся он спокойно, но ко второй декаде астрологические энергии закрутят маховик событий на полную мощность. Этот месяц несёт влияние знака зодиака Скорпион, а значит, на сцену выходят «разрушительные марсианские энергии» — агрессия, напряжение и неожиданное развитие событий на мировом фронте. Вполне вероятно, что мы столкнёмся с обострением военных конфликтов не только на СВО, но и на Ближнем Востоке. И чем ближе к середине месяца, тем сильнее проявятся эти тенденции.

В истории человечества это запомнилось как Карибский кризис 1962 года, который был в конце октября, 28-го и 29-го числа. Карибский кризис 2.0 был два года назад, когда делали грязную бомбу. Его вовремя остановили. Вот сейчас также будет во второй декаде ноября Карибский кризис 3.0. Зеленский недавно заявил, что они готовы создать атомную бомбу, но, по-видимому, вернутся к этой идее, когда будет очень сильное обострение на фронте. Александр Зараев Астролог

Предсказание достаточно серьёзное: есть вероятность, что Украина вернётся к идее ядерного оружия, особенно если ситуация на фронте изменится. «Шаг вправо, шаг влево — как на канате», — говорит Зараев, подчёркивая, что ноябрь 2024 года станет периодом риска и баланса для всех участников.

Острые моменты на фронте и возможное обострение конфликта

Ближний Восток в ноябре: астрологический прогноз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / yaalan

Астролог указывает на дату 11 ноября как на точку возможного всплеска напряжения, когда Солнце окажется в оппозиции с Ураном, что, по мнению Зараева, может привести к непредсказуемым событиям на фронтах. Со слов эксперта, вероятны серьёзные столкновения и даже провокации. И хотя ноябрь в астрологическом плане — месяц, несущий взрывную энергетику, к концу месяца напряжение начнёт постепенно спадать.

Астролог отмечает, что этот месяц принесёт больше агрессии и конфликтов, в особенности на СВО, но, вероятно, к третьей декаде всё начнёт успокаиваться. Так что звёзды обещают: самая горячая фаза завершится после 17 ноября, и мы сможем видеть больше попыток к примирению.

Выборы в США: кому победу обещают звёзды

Политика и астрология: ноябрьские прогнозы на выборы в США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Jonah Elkowitz, © Freepik

Выборы в США также обещают стать важной вехой этого ноября. Зараев предполагает, что их исход может быть неожиданным. «Я считаю, что выборы в США будут фальсифицированы. Скорее всего, победит Камала Харрис, — говорит он. — В её гороскопе больше просматривается таких скрытых моментов, что она может обойти Трампа, несмотря на то что сейчас они идут ноздря в ноздрю». Но даже если выиграет Трамп, это, по мнению астролога, не обещает стабильности: его гороскоп указывает на возможные угрозы.

Если победит Трамп, это не значит, что ситуация на Украине или во всём мире будет более стабильной. Я делал в своё время прогноз, что в сентябре Трампа могут убить, но он прошёл через этот период второго покушения. Но я не исключаю, что если он каким-то образом победит, то всё равно останется в зоне риска, и его может ожидать судьба Джона Кеннеди. Александр Зараев Астролог

Обострение на Ближнем Востоке: неужели снова?

Геополитический прогноз на ноябрь от астролога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtDesign Illustration

Карта звёзд указывает на рост напряжения в регионе, где давно не утихают конфликты. По прогнозам Зараева, ноябрь станет месяцем «мощного обострения» в этом регионе, который словно бы оказался под «особым прицелом» разрушительных энергий. «Будет мощное обострение, особенно к середине ноября», — делится астролог, указывая на серьёзные политические события, которые могут повлиять на Ближний Восток.

Кроме того, Зараев отмечает, что на фоне всего этого в Молдове будут выборы — и волнения могут затронуть и этот регион. Геополитическая картина ноября обещает быть насыщенной событиями, и звёзды показывают: этот месяц станет испытанием для многих государств.

Как в целом пройдёт месяц под знаком Скорпиона

СВО и выборы в США: что обещают звёзды в месяц правления знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ketut Agus Suardika

С ноября астрологический прогноз обещает волнующие, хотя и тревожные моменты. Если политическая арена накалится, астрология предполагает, что к концу месяца звёздное влияние пойдёт на спад, и это станет возможностью для всех сторон сесть за стол переговоров. Но для этого нужно пройти непростой путь через середину ноября, когда, по словам Зараева, «энергии обострений будут на максимуме».