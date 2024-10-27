4 знака зодиака, из которых вырастают маменькины сынки

Многие люди с теплотой и любовью относятся к своим родителям. Однако есть особая категория мужчин, которые очень сильно привязаны к мамам даже во взрослом возрасте. Такие часто не могут построить семью, поскольку жена будет делать всегда всё хуже матери: и готовить, и стирать, и убираться, и в целом ухаживать за ним. Как оказалось, маменькиных сынков легко вычислить по знаку зодиака. Об этом заявила эзотерик Инна Мишина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Замыкают топ-4 чувствительные и мечтательные Рыбы, которые нередко ищут поддержку со стороны мамы. На третьем месте оказались Водолеи. Внешне они пытаются показаться окружающим независимыми, однако внутри скрывают сильную эмоциональную привязанность к матери.

Также в этот список вошли Тельцы. Представители этого знака зодиака любят комфорт и уют, которые в полной мере могут обеспечить только родители. Лидерами в топе маменькиных сынков стали Раки. Они заботятся о своей маме и часто полностью зависят от её мнения. Связь с этой женщиной у них всегда останется на первом месте, предупредила эзотерик.