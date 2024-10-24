Мастера флирта: Какие знаки зодиака способны очаровать любого
Астролог Малеева назвала Близнецов «прирождёнными флиртовальщиками»
Близнецы по праву считаются «прирождёнными флиртовальщиками». Общение им даётся невероятно легко, поэтому рождённые под данным знаком зодиака способны очаровать любого. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала астролог Катерина Малеева.
Не лишены романтических способностей и Львы, которые обожают быть в центре внимания. Они весьма харизматичны и привлекательны, не стесняются сыпать комплиментами. Весы так вовсе находятся под патронажем планеты любви Венеры. Представители этого знаки отличаются дипломатичностью, поэтому не переходят границы.
«Флирт Скорпионов наполнен загадкой и страстью. Их привлекает игра на эмоциях, и они умеют создавать атмосферу, в которой трудно устоять перед их притяжением», — подчеркнула мистик.
В пятёрку мастеров флирта также входят Стрельцы. Их эксперт назвала оптимистичными авантюристами. Романтические подкаты для представителей этого созвездия — способ сделать жизнь ещё увлекательнее.
Ранее нумеролог перечислила пять дат, в которые рождаются настоящие романтики. Кроме того, эксперт назвал самые счастливые числа.