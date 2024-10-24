Мастера флирта: Какие знаки зодиака способны очаровать любого

Близнецы по праву считаются «прирождёнными флиртовальщиками». Общение им даётся невероятно легко, поэтому рождённые под данным знаком зодиака способны очаровать любого. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала астролог Катерина Малеева.

Не лишены романтических способностей и Львы, которые обожают быть в центре внимания. Они весьма харизматичны и привлекательны, не стесняются сыпать комплиментами. Весы так вовсе находятся под патронажем планеты любви Венеры. Представители этого знаки отличаются дипломатичностью, поэтому не переходят границы.

«Флирт Скорпионов наполнен загадкой и страстью. Их привлекает игра на эмоциях, и они умеют создавать атмосферу, в которой трудно устоять перед их притяжением», — подчеркнула мистик.