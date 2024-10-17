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17 октября, 15:13

Нумеролог перечислила пять дат, в которые рождаются настоящие романтики

Нумеролог Козлова: Настоящие романтики рождаются 2, 6, 9, 11 и 22-го числа

Самыми романтичными считаются мужчины и женщины, которые родились 2, 6, 9, 11 и 22-го числа любого месяца. Об этом рассказала нумеролог Татьяна Козлова. Меж тем, по её словам, в зависимости от числа каждый человек будет обладать уникальным набором качеств.

Так, «двойки» отличаются чувствительной натурой, стремятся к эмоциональной связи с окружающими и стараются создать уютную атмосферу. «Шестёрки» мечтают о крепких и стабильных узах, их можно считать заботливыми партнёрами. «Девятки» и вовсе готовы на большие жертвы ради любви. Родившиеся 11-ого числа, способны «видеть мир через призму любви и сострадания».

«А вот люди, рождённые 22-го числа, могут быть романтичными реалистами, стремящимися к построению крепких и долговечных отношений. Всё потому, что число 22 символизирует создание чего-то великого и значимого», — отметила собеседница «Москвы 24».

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Ранее нумеролог раскрыла, можно ли узнать количество будущих детей с помощью чисел. По словам эксперта, число наследников зависит от даты рождения.

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Борис Эльфанд
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