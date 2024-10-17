Нумеролог перечислила пять дат, в которые рождаются настоящие романтики

Самыми романтичными считаются мужчины и женщины, которые родились 2, 6, 9, 11 и 22-го числа любого месяца. Об этом рассказала нумеролог Татьяна Козлова. Меж тем, по её словам, в зависимости от числа каждый человек будет обладать уникальным набором качеств.

Так, «двойки» отличаются чувствительной натурой, стремятся к эмоциональной связи с окружающими и стараются создать уютную атмосферу. «Шестёрки» мечтают о крепких и стабильных узах, их можно считать заботливыми партнёрами. «Девятки» и вовсе готовы на большие жертвы ради любви. Родившиеся 11-ого числа, способны «видеть мир через призму любви и сострадания».