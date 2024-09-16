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16 сентября, 04:59

Нумеролог раскрыла, можно ли узнать количество будущих детей с помощью чисел

Нумеролог Щербань: Количество будущих детей можно узнать по дате рождения

Информация о количестве будущих детей теперь доступна любой девушке и узнать её можно с помощью даты рождения, рассказала нумеролог Кристина Щербань. Однако это не так просто, как, например, определить денежный канал человека.

«Множество дополнительных факторов, начиная вообще с наличия партнёра, состояния здоровья и заканчивая убеждениями, взглядами или травмирующим опытом. Всё это может повлиять на рождение детей», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Щербань, важнее всего узнать ребёнка, его таланты, интересы и потенциал пока он ещё маленький. Нумеролог, например, при рождении сына сама составила его матрицу. Женщина изучала и исследовала малыша.

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«Он рос и с каждым годом всё очевиднее появлялись его истинные интересы. Один из показателей в дате рождения указал на то, что с ранних лет важно прививать ему финансовую грамотность и умение владеть финансами, чтобы в будущем не увязнуть в кредитах и долгах и суметь построить свой бизнес, если захочет», — поделилась эскперт.

Важным принципом всей работы стало то, что ребёнок смог почувствовать себя увереннее. То есть благодаря кастингам, в которых мальчик принял участие, он перестал бояться камер и выступать перед публикой.

«Родителям в современном мире очень повезло, ведь мы можем буквально получить «инструкцию» к своему ребёнку, понять, о чём он переживает, подсказать куда ему поступать, найти общий язык с подростком, выбрать правильные кружки и в этом главный помощник — дата рождения», — заключила нумеролог.
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Ранее Life.ru рассказал о том, что россияне сократили детские карманные расходы на 500 рублей. Теперь чадо получает от мам и пап около 3,5 тысячи рублей в месяц. При этом каждый десятый взрослый контролирует расходы ребёнка, а кто-то их даже анализирует.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Наталья Афонина
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