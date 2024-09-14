Россияне сократили карманные расходы детей

Россияне в этом году стали давать своим детям на карманные расходы на 500 рублей меньше. Об этом рассказали в компании Anderida Financial Group по результатам исследования. Оказалось, что теперь российские школьники получают от родителей около 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Около 85% россиян, имеющих детей в возрасте от 7 до 15 лет, собираются давать деньги на карманные расходы. Оставшиеся 15% считают, что карманные деньги — это лишнее, так как их ребёнок всем обеспечен», — говорится в результатах опроса, передаёт РИА «Новости».

При этом родители начали сокращать расходы на детей. Среди респондентов, которые готовы давать ребёнку средства, чаще встречались ответы о том, что они планируют выделять около 3,5 тысячи рублей в месяц. В прошлом году эта сумма составляла 4 тысячи рублей, говорится в тексте исследования.

Свыше половины родителей России (51%) дают деньги на карманные расходы только наличными. 38% применяют смешанные способы, а 11% переводят на карту.

Любопытно, что только каждый десятый взрослый контролирует расходы своего ребёнка, менее 5% из них анализируют траты. При этом россияне отмечают, что в 92% случаев дети склонны делать импульсивные покупки, и лишь 8% из них готовы откладывать деньги на более крупные приобретения.