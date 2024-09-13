Больше половины россиян просят вернуть в школы оценки за поведение, как в СССР

Больше половины жителей России (62%) высказались за возвращение в школы оценок за поведение. Против выступили только 27% респондентов, ещё 11% придерживаются нейтралитета. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков центра «Синергия», пишет «Газета.ru».

В целом респонденты негативно относятся к нарушениям школьной дисциплины. 24% считают неприемлемым курение в стенах учебного учреждения, а также распитие спиртных напитков и употребление наркотиков. Ещё 20% осудили рукоприкладство, 18% воровство, 11% оскорбления, 9% прогулы, а 8% несоблюдение правил безопасности.

Гораздо терпимее россияне относятся к обману со стороны школьников, например, по поводу несделанного домашнего задания или забытого дневника (5%). Использование гаджетов не поддерживают 3% граждан, 2% не допускают опозданий на урок.

Напомним, что оценки за поведение выставляли в школах царской России и в СССР. Их упразднили в 1989 году, однако недавно родители вновь выступили за возрождение подобной традиции. 44% опрошенных считают целесообразным оценивать поведение учеников младших и средних классов. 31% предлагают делать это только в начальной школе, а четверть — во всех классах без исключения. Родители считают, что их дети начнут вести себя лучше и меньше отвлекаться от учёбы, за счёт чего вырастет успеваемость.