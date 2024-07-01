Эксперт Милкус: Нет необходимости возвращать в школы оценки за поведение
В России обсуждают возвращение в школы оценок за поведение — и то, какие они будут, сможет повлиять даже на допуск выпускника в Единому государственному экзамену. Однако необходимости заново внедрять забытую советскую практику нет, считает заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ "Высшая школа экономики" Александр Милкус. По его словам, сегодня учителя могут донести до родителей претензии относительно поведения ребёнка через электронный дневник.
"Мы не можем вернуться к советской школе, время другое. Атрибуты того времени мы вернуть можем, но что это даст нынешним детям и их родителям?", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Милкус добавил, что нормы поведения в учебном заведении закреплены в его уставе, который, к слову, подписывают все родители.
Напомним, согласно недавнему опросу, большинство родителей одобряют идею возвращения в школы оценок за поведение. Причём среди них больше отцов, чем матерей.
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