Отцы больше матерей хотят возвращения в школы оценок за поведение детей

Двое из трёх отцов школьников согласны, чтобы в образовательные организации вернули оценки за поведение, пишет "Газета.ru", ссылаясь на соответствующий опрос.

Согласно исследованиям SuperJob, инициативу Министерства просвещения о возвращении оценок за поведение одобряют 57% родителей: в их числе 67% со стороны отцов и 43% со стороны матерей. Однако треть женщин сомневаются, что эти меры целесообразны.

Также 47% представителей экономически активного населения заявили, что такие отметки нужны детям: 51% мужчин против 43% женщин. За инициативу выступили 38% россиян с зарплатой ниже 50 тысяч рублей, а также 56% с зарплатой от 100 тысяч рублей. Поддерживающих инициативу было больше среди тех, кто старше 35 лет (56–57%). Среди тех, кому меньше 34 лет, поровну оказалось тех, кто за инициативу, против неё либо затруднился ответить.