Родителям дали советы, как помочь ребёнку эмоционально подготовиться к экзаменам

Последний звонок, экзамены, поступление в вуз и ответственность за собственное будущее — из-за этих событий и мыслей ежегодно в мае и июне старшеклассники испытывают сильный стресс. Поэтому в это непростое время нужно окружить подростка уютом, теплом и поддержкой семьи, так как подготовиться к продуктивной работе при постоянных упрёках, нравоучениях и конфликтах с родителями ему будет сложно. Как настроить школьника на успешную сдачу экзаменов и подготовиться к непростому периоду, рассказала психолог Марина Волкова.

По её словам, в предэкзаменационный период необходимо освободить ребёнка от рутины домашних дел. Важно также обсуждать с ним его успехи, трудности, переживания, возможные тревоги относительно будущего. Ведь очевидно, что главный страх школьников — это провал экзамена. Поэтому нужно заранее обговорить с ним все возможные сценарии и предупредить, что вслед за плохими результатами не последует наказания.

"Проговорите вместе различные варианты, в том числе как будете действовать в случае не слишком удачных результатов. Однако общий настрой, который вы передаёте подростку, обязательно должен быть позитивным. Дети будут это чувствовать, и вера в себя прибавит им сил, защитит от стресса", — подчеркнула эксперт в беседе с "Москвой 24".

Кроме того, нужно расставить правильно акценты: "экзамены — это очень важно, но, если что-то пойдёт не так, это не катастрофа, мы справимся". Ведь впереди у подростка сессии в университете, поиск работы, получение водительского удостоверения и многое другое. Поэтому с этой точки зрения гораздо важнее научить его справляться с трудностями и преодолевать их с высоко поднятой головой, резюмировала психолог.