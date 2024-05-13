Психолог рассказал, как нужно спать подросткам, чтобы сдать ЕГЭ

В этом году основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдёт с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Быть бодрыми и легче пройти испытание выпускникам поможет налаженный режим сна длительностью семь-восемь часов. При этом ложиться и вставать нужно примерно в одни и те же часы, чтобы организм правильно отдыхал. Об этом рассказал педагог-психолог Павел Банников. По его словам, отходить ко сну нужно не позже полуночи, так как это влияет на активность мозга.

"Также не ложитесь спать голодными. Чувство голода означает, что в крови заканчиваются необходимые микроэлементы и их запас нужно восстановить. Во время подготовки к экзаменам мозг требует больше энергии, поэтому голод вы можете ощущать чаще", — отметил психолог в беседе с РИАМО.

Однако переедать на ночь не нужно — это может вызвать тяжесть. Достаточно съесть какой-нибудь фрукт или выпить кефир. Перед сном также стоит проветрить помещение, принять тёплый душ, выбрать удобную одежду и уделить немного времени чтению книги или прослушиванию музыки, советует эксперт. А чтобы раньше засыпать, нужно раньше просыпаться. Кроме того, при необходимости следует исключить дневной сон. По словам Банникова, человеческий мозг достаточно пластичен в этом вопросе и после практики в течение нескольких дней всё получится.