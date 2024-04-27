Будут проблемы с памятью и гормонами: Россиянам раскрыли, почему опасно долго спать на выходных

Многие люди привыкли компенсировать недостаток отдыха в выходные, но выяснилось, что если переборщить со сном, то можно столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем, предупредила врач общей практики Мария Беляева. Взрослому человеку необходимо не менее семи часов сна в день. Если эта цифра меньше, то появляется риск развития нарушений памяти, концентрации, обменных процессов в организме и сбой гормональной системы. Медик добавила, что для хорошего самочувствия желательно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

"Если наблюдается дефицит сна в течение рабочей недели, можно попробовать компенсировать его более длительным сном в выходные, что в долгосрочном периоде может помочь снизить риск осложнений от заболеваний сердца и сосудов", — отметила специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она подчеркнула, что это не означает, что спать нужно полдня. Достаточно на один-два часа дольше, чем в течение рабочей недели. Более длительный сон не компенсирует дефицит сна на неделе, а только сильно собьёт биологические ритмы организма. Особенно это ощущается в зимний период, когда световой день короче. Кроме того, для поддержания хорошей работы всей гормональной системы и циркадных ритмов лучше спать в тёмное время суток.

"Гормональная регуляция — дело очень тонкое и тесно связано с работой нервной системы. Если её нарушить, могут быть проблемы с работой внутренних органов", — резюмировала медик.