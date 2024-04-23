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Россиянкам раскрыли самый ленивый и приятный способ похудеть

Врач Садыгова посоветовала спать более шести часов, чтобы похудеть во сне

23 апреля, 11:05
Нехватка сна вызывает ожирение. Обложка © freepik

Нехватка сна вызывает ожирение. Обложка © freepik

Острая нехватка сна может стать причиной набора веса, поэтому для похудения необходимо спать не менее шести часов в сутки. Об этом рассказала "Газете.ru" врач – диетолог-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова.

"Недостаток сна, его плохое качество либо полное отсутствие могут повлечь нарушение процессов синтеза и секреции различных гормонов. Так, развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит", — пояснила она.

По её словам, в результате недосыпа человек перестаёт контролировать потребляемое количество пищи и постоянно хочет есть. Более того, предупредила медик, дефицит сна вызывает нарушения в процессе метаболизма глюкозы, что способно спровоцировать сахарный диабет. Садыгова посоветовала хорошо высыпаться, а для этого надо отложить занятия спортом перед самым отходом ко сну, проветрить комнату и зашторить окна, так как кромешная темнота способствует здоровому отдыху ночью.

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Ранее сообщалось, что допустимое суточное количество сахара — 20–25 граммов — содержится всего лишь в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка. Превышение количества приведёт к лишним килограммам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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