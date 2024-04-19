Диетолог рассказала, в чём лучше всего мариновать шашлыки, чтобы организм сказал спасибо

Для шашлычного маринада отлично подходят газированная вода и кислые ягоды и фрукты, такие как клюква, брусника, ананас. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. По её словам, лучше всего использовать натуральные продукты: такой маринад упростит процесс переваривания.

"В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислота не требуется, потому что само по себе мясо мягче", — советует специалист в разговоре с NEWS.ru.

А вот на Кавказе, отметила диетолог, очень любят мариновать мясо в большом количестве свежего лука. Этот вариант тоже вызвал у Соломатиной одобрение, так что берём на заметку в преддверии сезона пикников.