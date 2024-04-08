Аналитики рассчитали "индекс шашлыка" и узнали, во сколько россиянам обойдётся майский деликатес

Стоимость шашлычного набора в 2024 году выросла на 10–25%, а больше всего цены выросли на курицу и свинину. Об этом рассказал журналистам доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. По его словам, для подсчётов конечной стоимости блюда нужно взять за основу традиционный рецепт шашлыка, в который входят полтора килограмма мяса (свинина, курица, говядина) и маринад (полкилограмма репчатого лука, соль, перец, уксус).

Анализ динамики потребительских цен на ингредиенты из набора для шашлыка по официальным данным Росстата:

Курица — подорожала на 23,7%, или на 73 рубля.

Свинина — подорожала на 15,4%, или на 90 рублей.

Говядина — подорожала на 10,6%, или на 105 рублей (с 996 до 1101 рубля).

Красная рыба — подорожала на 5,5%, или на 87 рублей.

Овощи на гриле: помидоры подорожали на 25%, свежие грибы и зелень — на 11,7 и 12,5%.

Картофель — за год подешевел на 14%.

"Таким образом, учитывая наиболее популярные блюда для пикника и виды мяса, которые выбирают россияне для приготовления шашлыка, можно сделать вывод, что в целом повышение стоимости шашлычного набора составило от 10 до 25%", — резюмировал Морковкин в беседе с РИАМО.