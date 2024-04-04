Врач рассказала, когда шашлык может вызвать рак

Из-за высоких температур при термообработке на мясе появляется аппетитная на вид поджаристая корочка. Несмотря на свой безобидный вид, она может таить в себе серьёзную опасность для здоровья. Об этом сообщает врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, её необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Но и сырым мясо тоже оставлять нельзя — там можно найти личинки паразитов", — объясняет медик.

Шашлык зачастую готовят из жирного мяса, что вредно для здоровья сосудов и обмена веществ. Особенно это блюдо опасно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Им врач советует выбирать для приготовления наименее жирное мясо, птицу или рыбу. Также она призывает помнить о вреде избыточного количества соусов и специй. Идеально подавать шашлык с большим количеством зелени и овощей.