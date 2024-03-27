Вредное сочетание: Россиянам объяснили, почему лучше не есть картошку с мясом
Диетолог Лазуренко: Сочетание картофеля и мяса может ухудшить пищеварение
Любимое многими россиянами сочетание мяса и картофеля может привести к ухудшению пищеварения и вызвать чувство тяжести в желудке. Об этом предупредила диетолог Наталья Лазуренко. Вместе с тем, по её словам, не стоит сочетать мясо с алкоголем, молоко с цитрусовыми, а также фрукты с йогуртом.
"Кислота цитрусовых может свернуть белок молока, что может привести к расстройствам желудка. Йогурт содержит пробиотики, которые могут быть уничтожены кислотой фруктов. Употребление мяса с алкоголем может вызвать избыточную нагрузку на печень и ухудшить переваривание", — сказала специалист в беседе с NEWS.ru.
В заключение Лазуренко рекомендовала не употреблять фрукты после основного приёма пищи, поскольку из-за различной скорости переваривания продуктов в желудке может возникнуть газообразование и даже брожение.
А ранее была раскрыта неожиданная польза плавленых сырков. Однако увлекаться данным продуктом всё же не стоит, особенно с осторожностью к нему нужно относиться людям, у которых есть непереносимость лактозы.
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