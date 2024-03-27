Россиянам назвали простое блюдо, которое снижает риск развития рака

Томатная паста с чесноком снижает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказали российские медики в эфире популярной передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Так, офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что томатная паста содержит большое количество ликопина. Данное вещество, по его словам, предупреждает развитие рака простаты и молочной железы. Что касается чеснока, то в нём есть такое вещество, как диаллилдисульфид. Как пояснил кардиолог Герман Гандельман, по сути, данный компонент выполняет функции антиоксиданта.

"Когда есть диаллилдисульфид, ликопин гораздо легче усваивается в организме. <...> Оба вещества воюют против рака", — пояснил Гандельман.