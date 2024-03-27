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27 марта, 10:34

Россиянам назвали простое блюдо, которое снижает риск развития рака

Кардиолог Гандельман: Томатная паста с чесноком снижает риск развития рака

Томатная паста с чесноком снижает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказали российские медики в эфире популярной передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Так, офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что томатная паста содержит большое количество ликопина. Данное вещество, по его словам, предупреждает развитие рака простаты и молочной железы. Что касается чеснока, то в нём есть такое вещество, как диаллилдисульфид. Как пояснил кардиолог Герман Гандельман, по сути, данный компонент выполняет функции антиоксиданта.

"Когда есть диаллилдисульфид, ликопин гораздо легче усваивается в организме. <...> Оба вещества воюют против рака", — пояснил Гандельман.

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А ранее был назван напиток, снижающий риск рецидива рака кишечника. Более того, как выяснилось, связь между его потреблением и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер.

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Freepik / jcomp

Наталья Исакова
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