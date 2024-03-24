Назван напиток, снижающий риск рецидива рака на 32%
IJC: 4 чашки кофе в день снижают риск развития рака кишечника
Люди с раком кишечника, если будут пить по четыре чашки кофе в день, значительно уменьшат вероятность рецидива. Более того, связь между потреблением этого напитка и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер. Об этом сказано в исследовании учёных из Имперского колледжа Лондона.
В рамках научной работы специалисты проанализировали данные 1719 пациентов с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии, в результате чего было выявлено, что употребление более четырёх чашек кофе в день по сравнению с менее чем двумя чашками связано со снижением риска рецидива колоректального рака на 32%. Однако учёные считают, что тяжело делать вывод на основе одного исследования.
Однако есть и те, кто считает, что кофе негативно сказывается на человеке, если пить больше двух чашек в день. С такой привычкой можно повредить зубы и кости, потому что танин в составе напитка вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится.
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