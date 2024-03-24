Назван напиток, снижающий риск рецидива рака на 32%

Люди с раком кишечника, если будут пить по четыре чашки кофе в день, значительно уменьшат вероятность рецидива. Более того, связь между потреблением этого напитка и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер. Об этом сказано в исследовании учёных из Имперского колледжа Лондона.

В рамках научной работы специалисты проанализировали данные 1719 пациентов с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии, в результате чего было выявлено, что употребление более четырёх чашек кофе в день по сравнению с менее чем двумя чашками связано со снижением риска рецидива колоректального рака на 32%. Однако учёные считают, что тяжело делать вывод на основе одного исследования.