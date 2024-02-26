Врач посоветовала пить не более двух чашек кофе в день, чтобы не остаться без зубов

Кофе известен всем как бодрящий напиток, однако у него есть и другие свойства. В частности, препятствует усвоению кальция, а его частое употребление может негативно отразиться на состоянии костей и зубов, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"В составе кофе есть танин, он обладает активными связывающими способностями. Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится. Если мы часто запиваем еду кофе, то нам начинает не хватать кальция, в том числе для работы сердца и других мышц", — объяснила радио Sputnik эндокринолог.

Всё это приводит к повышению уровня паратгормона. Его основная функция — обеспечивать достаточное количество кальция в крови, и он начинает извлекать его из запасов, то есть из костей и зубов, делая их более хрупкими.

Чтобы получать удовольствие и не остаться без костей и зубов, надо употреблять кофе в умеренном количестве. Если же пить пять, шесть, десять чашек в день, то это плохая история для здоровья, заключила врач.