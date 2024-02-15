Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 13:19

Россиянам рассказали, как правильно пить кофе, чтобы похудеть

Диетолог Соломатина: Кофе избавляет от необходимости съесть сладкое и калорийное

Диетолог Соломатина: Кофе избавляет от необходимости съесть сладкое и калорийное. Обложка © Freepik

Диетолог Соломатина: Кофе избавляет от необходимости съесть сладкое и калорийное. Обложка © Freepik

Шведские учёные выяснили, что употребление низкокалорийных напитков с кофеином способствует снижению лишнего веса, так как он стимулирует сжигание жира и ускоряет метаболизм. Действительно ли это так, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кофе может многим заменить привычные сладости. Особенно в период стресса, ведь часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы. А кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт", — подчеркнула диетолог в разговоре с "Вечерней Москвой".

Кроме того, кофе является одним из эффективных мочегонных средств. Напиток быстро выводит жидкость из организма, улучшает метаболизм, особенно после приёма пищи. Всё это благодаря наличию в кофе хлорогеновой кислоты. Именно она влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение, что отчасти способно влиять на более быстрый процесс похудения, объяснила врач.

"Стоит иметь в виду, что кофе натощак крайне вреден, он раздражает слизистую желудка. Напиток должен быть натуральным, и пить его следует только после приёма пищи, чтобы еда лучше усваивалась. Допустимо добавление в напиток сахарозаменителей, но тогда придётся отказаться от любых сладостей и десертов", — предупредила Соломатина.

Чтобы результат был намного лучше, нужно менять и вкусовые привычки. В зависимости от особенностей организма и здоровья допустимая дневная норма кофеина не должна превышать четырёх чашек, так как чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям в виде стресса, тревожности, вялости, раздражительности и апатии, заключила специалист.

Опрос показал, сколько среди россиян заядлых кофеманов
Опрос показал, сколько среди россиян заядлых кофеманов

Ранее учёный после почти 20 лет опытов вычислил самый вредный способ приготовления кофе. При этом специалист заверил, что не нужно бояться напитка, просто его следует правильно готовить.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров