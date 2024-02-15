Россиянам рассказали, как правильно пить кофе, чтобы похудеть

Шведские учёные выяснили, что употребление низкокалорийных напитков с кофеином способствует снижению лишнего веса, так как он стимулирует сжигание жира и ускоряет метаболизм. Действительно ли это так, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кофе может многим заменить привычные сладости. Особенно в период стресса, ведь часто с помощью калорийной пищи некоторые люди заедают свои проблемы. А кофе за счёт того, что способствует выработке гормона счастья серотонина, придаёт энергию и повышает настроение, избавляет от необходимости съесть сладкий батончик или иной калорийный продукт", — подчеркнула диетолог в разговоре с "Вечерней Москвой".

Кроме того, кофе является одним из эффективных мочегонных средств. Напиток быстро выводит жидкость из организма, улучшает метаболизм, особенно после приёма пищи. Всё это благодаря наличию в кофе хлорогеновой кислоты. Именно она влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение, что отчасти способно влиять на более быстрый процесс похудения, объяснила врач.

"Стоит иметь в виду, что кофе натощак крайне вреден, он раздражает слизистую желудка. Напиток должен быть натуральным, и пить его следует только после приёма пищи, чтобы еда лучше усваивалась. Допустимо добавление в напиток сахарозаменителей, но тогда придётся отказаться от любых сладостей и десертов", — предупредила Соломатина.

Чтобы результат был намного лучше, нужно менять и вкусовые привычки. В зависимости от особенностей организма и здоровья допустимая дневная норма кофеина не должна превышать четырёх чашек, так как чрезмерное употребление может привести к негативным последствиям в виде стресса, тревожности, вялости, раздражительности и апатии, заключила специалист.