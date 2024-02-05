Учёный вычислил самый вредный способ приготовления кофе EJPC: Кофе увеличивает уровень холестерина, если готовить его через френч-пресс 5 февраля, 10:29 Кофе повышает холестерин, если готовить его при помощи френч-пресса. Обложка © freepik

Наибольший вред организму наносит приготовление кофе при помощи френч-пресса, так как в этом случае велики риски заполучить повышенный холестерин. Об этом рассказал профессор Гётеборгского университета Даг Телле, исследование которого публикует European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Учёный проводил опыты в течение почти 20 лет. Для этого были выбраны 500 тысяч добровольцев, которые ежедневно готовили себе бодрящий напиток каким-то одним способом. В результате, как оказалось, показатели здоровья ухудшились у тех, кто предпочитал френч-пресс. Далее по вредности идут турецкий и греческий кофе, в них при варке появляются кафестол и кахвеол. Это вредные вещества, поэтому перед употреблением напиток следует пропустить через бумажный фильтр.

Оказалось, что любители фильтрованного кофе на 15% реже сталкивались с тяжёлыми заболеваниями и ранней смертностью. При этом Телле заверил, что не нужно бояться кофе, его просто следует правильно готовить. Специалист порекомендовал употреблять до четырёх кружек напитка ежедневно, что является идеальной нормой для среднестатистического человека.

Ранее Life.ru отмечал, что потребление чая и кофе не наносит вреда здоровью пожилых людей, а в некоторых случаях, наоборот, снижает риск возникновения опасных болезней. Негативные последствия могут возникнуть лишь при чрезмерном употреблении напитков.

Авторы Татьяна Миссуми