Опрос показал, сколько среди россиян заядлых кофеманов Треть россиян не могут начать работу без чашки утреннего кофе 1 февраля, 08:34 Треть россиян не могут начать работу без чашки утреннего кофе. Обложка © Unsplash

Каждый третий россиянин (33%) не может начать свой рабочий день без чашки кофе. Причём женщины почти в два раза чаще нуждаются в бодрящем напитке с утра на работе, чем мужчины.

Как свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", 22% кофеманов выпивают в день одну чашку кофе, 30% — две, 24% насыщаются тремя. 14% респондентов употребляют кофе и вовсе четыре раза в день, а каждый десятый — пять и чаще.

Большинство из поклонников бодрящего напитка (74%) пьют его дома, перед началом рабочего дня. 61% участников опроса предпочитают начинать день вместе с коллегами за кофе. 9% берут напиток с собой по дороге в офис, 7% заказывают кофе в кафе или кофешопе за завтраком рядом с местом работы.

Кстати, из всех опрошенных 16% отдают предпочтение чаю, а 5% — обычной воде. Почти половина респондентов (46%) вообще не пьёт кофе перед началом трудового дня.

А ранее Лайф рассказывал, что чай и кофе как таковые не наносят вреда здоровью людей, главное — соблюдать безопасную дозировку. Кофе, кстати, улучшает работу головного мозга и минимизирует шанс появления болезней Альцгеймера или Паркинсона. А в случае с чаем выбор лучше сделать в пользу зелёных сортов: они более полезны.

Авторы Александра Вишнякова