Эффект плацебо: Учёные выяснили, как мысли о кофе повышают выносливость и активность

Кофе может придать энергию человеку даже тогда, когда вы его не пьёте. Учёные выяснили, что мысли о бодрящем напитке работают в виде плацебо, помогая организму почувствовать себя более активными. Об этом со ссылкой на результаты их исследования сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

В ходе эксперимента спортсменам перед забегом раздали жевательную резинку, отметив, что она якобы может улучшить результаты теста. Примечательно, что в ней отсутствовали какие-либо психоактивные вещества, в том числе кофеин. В итоге результаты показали, что восемь участников забега преодолели на 46 метров больше, чем соперники, тогда как ещё трое бегунов почувствовали прилив сил после приёма плацебо.

"Это значит, что одна лишь сила самовнушения способна улучшить результат забега на 1500 метров примерно на пять секунд", — резюмировала Павлова в своём телеграм-канале.