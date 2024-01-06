В Японии обнаружили ещё одно полезное свойство кофе

Японские учёные обнаружили ещё одно полезное свойство одного из самых популярных в мире напитков. Как передаёт портал Springer, регулярное употребление кофе может улучшить память и внимание.

По данным портала, научные сотрудники Университета Цукубы провели исследование, в котором использовали мышей. В течение 30 дней давали животным тригонеллин — вещество, содержащееся в кофе, пажитнике и японской редьке. После этого грызунов выпустили в лабиринт Морриса, где они продемонстрировали значительное повышение способности к запоминанию.

Специалисты выяснили, что регулярное употребление этого алкалоида приводит к улучшению когнитивных функций за счёт того, что это соединение благотворно влияет на кровообращение мозга, стимулирует рост новых нейронов и улучшает связь между ними. В связи с этим учёные рекомендовали не отказываться от чашки кофе по утрам.