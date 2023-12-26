Нужно рассчитать суточную дозу: Гипертоникам позволили не отказываться от любимого кофе, воспользовавшись одним советом

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе проблем с давлением, не требует от человека полного отказа от кофе, заявила в беседе с "Радио Sputnik" кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова. По её словам, достаточно лишь правильно рассчитать свою безопасную суточную дозу любимого напитка.

"У кофе есть индивидуальная доза. Её определить достаточно легко. Если вы после очередной чашки кофе чувствуете тревожность, тремор, сердцебиение, вас тошнит, то есть вам плохо объективно, значит, эта чашка была лишней. Если человеку от пяти чашек кофе плохо, а от одной-двух — нет, значит, можно смело оставлять одну-две чашки напитка в день", — пояснила специалист.

Кроме того, кофеманам важно следить за своим давлением. По словам кардиолога, если после употребления напитка оно повышается, то это "первая ласточка" гипертонической болезни. А если сердечно-сосудистый диагноз уже стоит, но человек не хочет ограничивать себя в кофе, то можно присмотреться к альтернативе — варианту без кофеина, который на вкус почти точь-в-точь как обычный кофе, но уже без стимулирующего эффекта. А кто-то, добавила Хачирова, переходит на цикорий.

По словам специалиста, вся фишка в том, что люди по большей части зависят не от самого кофеина, а от вкуса кофе. Поэтому задача заключается в воздействии на вкусовые рецепторы так, чтобы они "думали", будто человек пьёт любимый напиток.