Кардиолог рассказала, как распознать приближающийся инфаркт миокарда

Изменения в организме, которые следуют в результате инфаркта миокарда, можно исправить, если обратиться к специалистам в течение часа. Об этом сообщила врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

"В большинстве случаев инфаркт миокарда происходит из-за внезапно возникшего тромбоза коронарной артерии на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки. Эти изменения могут быть обратимы, если выполнить чрескожное коронарное вмешательство в течение 60-90 мин от возникшего приступа. Поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По её словам, инфаркт миокарда у мужчин происходит в пять раз чаще, чем у женщин. В прединфарктном периоде человек может ощущать типичные кардиальные симптомы: интенсивные боли за грудиной, одышку, тахикардию, аритмию, гипотонию, брадикардию. Кроме того, он может испытывать нетипичные симптомы: резкую слабость, потливость, тошноту, рвоту, боли в животе, удушье, кашель, потерю сознания, тревожное состояние, страх смерти.

Во время острого периода пациенты испытывают ощущения, схожие со сдавлением железным обручем, с лежащей на груди тяжёлой плитой, с пожаром в груди, с ощущением льющегося на грудь кипятка, а также с кинжальной болью.

Эксперт отмечает, что такие боли могут носить волнообразный характер, тогда как их продолжительность варьируется от 20 минут до нескольких часов. Примечательно, что у больных сахарным диабетом болевая чувствительность при инфаркте миокарда снижена.