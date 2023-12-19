Кардиолог рассказала, как распознать приближающийся инфаркт миокарда
Врач Фомичева: У мужчин инфаркт миокарда развивается чаще, чем у женщин
Изменения в организме, которые следуют в результате инфаркта миокарда, можно исправить, если обратиться к специалистам в течение часа. Об этом сообщила врач-кардиолог Анастасия Фомичева.
"В большинстве случаев инфаркт миокарда происходит из-за внезапно возникшего тромбоза коронарной артерии на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки. Эти изменения могут быть обратимы, если выполнить чрескожное коронарное вмешательство в течение 60-90 мин от возникшего приступа. Поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью", — приводит слова эксперта "Газета.ru".
По её словам, инфаркт миокарда у мужчин происходит в пять раз чаще, чем у женщин. В прединфарктном периоде человек может ощущать типичные кардиальные симптомы: интенсивные боли за грудиной, одышку, тахикардию, аритмию, гипотонию, брадикардию. Кроме того, он может испытывать нетипичные симптомы: резкую слабость, потливость, тошноту, рвоту, боли в животе, удушье, кашель, потерю сознания, тревожное состояние, страх смерти.
Во время острого периода пациенты испытывают ощущения, схожие со сдавлением железным обручем, с лежащей на груди тяжёлой плитой, с пожаром в груди, с ощущением льющегося на грудь кипятка, а также с кинжальной болью.
Эксперт отмечает, что такие боли могут носить волнообразный характер, тогда как их продолжительность варьируется от 20 минут до нескольких часов. Примечательно, что у больных сахарным диабетом болевая чувствительность при инфаркте миокарда снижена.
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