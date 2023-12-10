Россиянам объяснили, в каком случае популярный БАД провоцирует инфаркт и инсульт

Бесконтрольный приём пищевых добавок омега-3 с жирными кислотами может плохо сказаться на здоровье сердца и спровоцировать аритмию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Европейского агентства лекарственных средств (EMA), пишет Daily Mail.

Увеличение уровня жиров в крови влияет на вероятность инсультов и инфарктов. Считается, что добавки с омега-3 жирными кислотами могут помочь уменьшить концентрацию жиров. Тем не менее EMA предупреждает: этиловые эфиры в указанных добавках могут повысить риск развития мерцательной аритмии, что характеризуется нерегулярным и учащённым сердцебиением. Это состояние увеличивает риск возникновения инсультов и инфарктов.

Также исследование показало, что риск мерцательной аритмии наиболее высок при приёме четырёх граммов омеги-3 в сутки. Однако большинство безрецептурных препаратов содержат меньшие дозы, поэтому пациенты могут не опасаться серьёзных побочных эффектов от приёма этих добавок. Вместе с тем в ЕМА призвали производителей добавок с высоким содержанием омега-3 предупреждать о риске аритмии в инструкциях.