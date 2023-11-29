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29 ноября, 11:57

Будете вонять рыбой: Любителей спортивных добавок предупредили о неприятных последствиях

Терапевт Зубарева: Употребление спортивных добавок грозит рыбным запахом

Употребление спортивных добавок требует контроля над тем, что и в каких количествах и сочетаниях попадает в организм, иначе любитель фитнеса может поплатиться своим здоровьем. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредила врач-терапевт Наталья Зубарева. По её словам, одним из таких последствий является дисбактериоз.

"Практически все протеины содержат молочный белок, щедро сдобренный углеводами, — получаем процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз. Если вы принимаете изоляты, выбирайте те, что на сывороточном белке и без сахара, чтобы избежать рисков", — пояснила она.

А употребление L-карнитина может обернуться неприятным запахом рыбы, который будет заметен окружающим, но не его владельцу. Всё потому, что это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. Однако такое грозит только при особой генетике, отметила специалист.

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Также любители спортпита должны быть готовы к скачкам инсулина. По словам терапевта, практически вся такая продукция содержит глюкозу — сахар. Его употребление в дополнение к основным приёмам пищи и приводит к скачками инсулина, что грозит уже инсулинорезистентностью — преддиабетом.

"Кроме того, повышенный уровень инсулина приводит к росту андрогенов (мужских половых гормонов), из-за чего усиливается выработка кожного сала и, при присоединении бактерий, на коже появляются прыщи", — добавила врач.

А чрезмерное употребление спортивных добавок с кальцием может вызвать рак, предупредила Зубарева. Об этом говорят исследования американских учёных.

Последнее последствие пристрастия к спортпиту — дефицит питательных веществ. По словам врача, зачастую любители добавок считают, что и так получают с ними всё необходимое. Однако это является не лучшим комплексом витаминов и минералов и не сможет заменить сбалансированный рацион.

"Белок, полезные жиры и клетчатка необходимы каждому человеку для правильного функционирования организма", — добавила специалист.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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