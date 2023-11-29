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29 ноября, 00:46

Необходимая еда: Диетолог объяснила, почему отказ от злаковых — большая ошибка

Диетолог Бурякова: Злаковые — необходимая для человека еда и исключать её нельзя

Люди, которые следят за правильным питанием, считают, что злаки нужно исключать из рациона, однако это мнение ошибочно. Об этом ТСН24 рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

Она объяснила, что злаки — полезная и необходимая для человека еда. Злаковые богаты большим количеством витаминов и микроэлементов, в том числе речь идёт о витаминах группы B, растительном белке, железе, калии и марганце.

"Однако во всём должна быть мера — количество злаков должно вписываться в суточную норму сложных углеводов. В нашем дневном питании углеводы должны составлять 45–50%. Конечно, эту норму мы набираем не только за счёт злаков, но и других продуктов — картофеля, макарон твёрдых сортов, круп и прочих продуктов. Если говорить более конкретно, то примерно 150 граммов злаков в сутки можно употреблять", — отметила Бурякова.

Она уточнила, что злаковые нужно хотя бы в небольших количествах есть даже тем, кому есть их нельзя. Тем, кто страдает непереносимостью глютена, нужно убрать из рациона все производные пшеницы, ржи, ячменя и овса. Остальные злаковые можно оставить в рационе. В данном случае работает принцип "не отменяем, а заменяем", посоветовала специалист.

Эндокринолог объяснила, кому необходимо отказаться от глютена

Эндокринолог объяснила, кому необходимо отказаться от глютена

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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