Эндокринолог объяснила, кому необходимо отказаться от глютена

Глютен — собирательное название группы белков, содержащихся в злаковых растениях, которые придают веществам "клейкости". О том, стоит ли отказываться от глютена в беседе с Лайфом рассказала эндокринолог, диабетолог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ольга Сучкова.

"Глютеном называются белки, которые содержатся в зерновых злаках. Он содержится в полбе, хорасане, а также в овсе, ржи, ячмене. Его можно получить с продуктами из этого зерна: каши, хлебобулочные изделия, пирожные с бисквитом, пряники, солод, макароны. В суточном рационе человека содержится 10–40 граммов глютена", — рассказала врач.

В сочетании с низкой стоимостью глютен получил широкое распространение в мире. Его добавляют для улучшения качества низкосортной муки, а также в корма животных, чтобы увеличить процентное содержание белка. Кроме того, по словам собеседницы Лайфа, он используется в восточной и вегетарианской/веганской кухне под названием сейтан. Вместе с тем по поводу глютена идёт множество споров. Некоторые из утверждений обусловлены коммерциализацией, в частности, о вреде глютена и о пользе безглютеновой диеты, пояснила Сучкова, отметив, что, продукты без глютена стоят в 2–3 раза дороже.

Эксперт добавила, что глютен безопасен при употреблении в пищу, однако для 1–6% популяции он может быть действительно вреден. Всё дело в том, что глиадин — компонент глютена — является "иммуногенным" и может провоцировать воспалительный ответ в верхних отделах ЖКТ.

"С непереносимостью глютена связаны три следующие заболевания: целиакия (аутоиммунная патология с поражением тонкой кишки, сопровождаемая диареей, болями в животе, потерей веса), аллергия на пшеницу и непереносимость глютена без целиакии (возможно развитие остеопороза с риском переломов)", — заключила медик.