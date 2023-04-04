Нутрициолог посоветовала россиянам не вестись на мифы насчёт молочки и глютена

Отказ от глютена и лактозы — один из трендов современности. Ещё несколько лет назад все спокойно ели пресловутые продукты из пшеницы и пили кефир перед сном. Так насколько же оправдан повсеместный отказ от привычного меню? Лайф спросил у нутрициолога Вероники Гусаковой.

По словам эксперта, глютен имеет богатый биохимический состав, включает в себя порядка двадцати незаменимых аминокислот. Он довольно легко переваривается и усваивается организмом. Но случаи аллергии или непереносимости глютена действительно случаются.

"Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ. У здоровых людей слизистая оболочка тонкого кишечника полностью расщепляет глютен и всасывает его составляющие. Склеивание ворсинок кишечника при употреблении глютена также является мифом", — уверяет собеседница Лайфа.

Исключение глютена из рациона приводит к снижению потребления цельнозерновых продуктов, что повышает риск развития ишемической болезни сердца, лишает ваш организм витаминов и минералов (магния, железа, калия, кремния, витаминов группы В, Е, РР).

Лактоза — это молочный сахар, который служит главным источником энергии при рождении. С возрастом наш организм сокращает выработку фермента лактазы, ведь у наших предков молоко предназначалось только для детей и не использовалось во "взрослом" рационе.

"Для определения непереносимости лактозы также существует генетический тест. У большинства он выявит полную или частичную непереносимость. Не стоит этого бояться, ведь отказаться придётся только от молока. Кисломолочные продукты и сыр содержат уже частично расщепленную бифидо- и лактобактериями лактозу и прекрасно усваиваются даже у людей с непереносимостью", — отметила Гусакова.

По словам собеседницы Лайфа, проблема дефицита кальция стоит намного острее: 3/4 населения России употребляют ежедневно меньше его суточной нормы. А кисломолочные продукты являются одним из основных источников этого ценного для организма макроэлемента. Кальций участвует во множестве процессов, протекающих в нашем организме, играет важную роль в передаче нервных импульсов, необходим для сокращения всех мышц, в том числе сердечной, участвует в процессе кроветворения, ну и, конечно, поддерживает здоровье нашей костной системы и опорно-двигательного аппарата.

"В основе здорового образа жизни всегда должен стоять сбалансированный рацион. Исключать какие-то группы продуктов стоит только по медицинским показаниям и после консультации врача", — заключила нутрициолог.